LGBTİ’ler Ankara’da nefret ve iş cinayetlerine karşı yürüdü

Ankara’da binlerce kişi iş ve nefret cinayetlerine, homofobiye, transfobiye karşı; Soma’da adalet ve herkese özgürlük için yürüdü.

Yıldız Tar'ın haberine göre, Kaos GL Derneği’nin düzenlediği 9. Homofobi Karşıtı Buluşma, homofobi, transfobi, nefret ve iş cinayetlerine karşı yürüyüşle sonlandı. Soma’da yaşanan maden katliamının ardından Soma’ya adanan yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

‘Soma: Katilleri biliyoruz’

“Soma: Katilleri biliyoruz” ve “Ya birlikte özgürleşeceğiz; ya da hep birlikte çürüyeceğiz” yazılı pankartların açıldığı eylem; Ankara Üniversitesi Cebeci kampüsünden başladı.

Dört bir yandan eyleme katılım

Eyleme Ankara, İstanbul, Mersin, Adana, Diyarbakır, Kars, Dersim, Malatya, Antalya, İzmir, Eskişehir ve Antep’ten LGBTİ örgüt temsilcilerinin yanı sıra; Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Ezilenlerin Sosyalist partisi (ESP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP), Sosyalist Gençlik Dernekleri (SGD) ve Özgür Genç Kadın (ÖGK) da katıldı. Liseli Öğrenci Birliği (LÖB) ve İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) önlükleriyle yer aldığı eylemde; Gökkuşağının Kızılı da kızıl gökkuşağı bayraklarını açtı.

Yürüyüşe isyan ve yas hâkimdi

Siyah giysiler ve madenci baretleriyle yürünen eyleme bu yıl isyan ve yas hakimdi. Temsili olarak taşınan gökkuşağı bayrakları ve siyah-pembe bayraklar dışında bayrak taşınmadı. Slogan ve dövizlerde Soma’da yaşanan madenci katliamı ve nefret cinayetleri kınandı. Adalet talebi yükseltildi.

“Soma’nın hesabı sorulacak”, “Roboski’den Soma’ya; katil devlet hesap verecek”, “Homofobik devlet, yıkacağız elbet”, “Travestiyiz, buradayız alışın alışın gitmiyoruz”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “15’inde bir fidan Berkin Elvan” sloganlarının atıldığı eylemde sık sık homofobi, transfobi, iş cinayetleri ve devlet terörüne karşı “İsyan” sesleri yükseldi.

‘Polis fuhuş yap onurlu yaşa!’

Kitle, Kurtuluş Parkı’ndan geçerken direnişteki Yatağan işçileri ile dayanışmasını, “Yaşasın sınıf dayanışması” sloganlarıyla gösterdi. Polis araçlarının yanından geçilirken ise, “Polis fuhuş yap, onurlu yaşa” sloganları yükseldi.

Çevreden eyleme yoğun destek

Ziya Gökalp Caddesi’nde yolu trafiğe kapatan binlerce kişi buradan Sakarya Caddesi’ne geçti. Soma ve nefret karşıtı sloganlarla Sakarya’ya binlerce kişinin girişi; evlerden ve iş yerlerinden alkışlarla karşılandı. Sakarya’da bulunanlar da eyleme katıldı ve dayanışma sloganları attı.

‘Nefret cinayetlerinin sorumluları, Soma’nın da katili’

Eylem Sakarya Caddesi’nde, Kaos GL Derneği’nden Melahat Deniz’in okuduğu basın açıklamasıyla sonlandı. Deniz, eşcinsel ve translar olarak “yaşam hakkı” istediklerini kaydederek, “Homofobik ve transfobik cinayetlerin sorumluları Soma katliamının da sorumlularıdır” dedi.

Basın açıklamasının tam metni ise şöyle:

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’nın dokuzuncusunu bugünkü yürüyüşümüz ile tamamlıyoruz.

17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşı Gün vesilesiyle 2006 yılından beri buluşuyoruz ve 2008 yılından beri de her yıl homofobi ve transfobiye karşı yürüyoruz.

17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşı Gün, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimlerle ilgili tüm fiziksel, ahlaki veya sembolik şiddetlere karşı eylem ve karşı durmak için küresel bir gündür.

Bizler de Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks (LGBTİ) toplumun üyeleri olarak dostlarımızla birlikte Homofobi ve Transfobiye karşı durmak için bir aradayız.

Varoluşumuzu inkâr eden, sırf cinsel yönelimlerimiz ve cinsiyet kimliklerimizden dolayı insan yerine koymayan sistem ve onun sözcüleri bizleri “hasta” ve “günahkâr” olarak damgalarken yıllardır da “suçu olmayan suçlu” muamelesi yapmaktan vazgeçmiyorlar! Reddediyoruz!

Damgalayanlar ve nefret söylemi üretenler, LGBT’lere yönelik şiddetin ve nefret suçlarının doğrudan sorumlularıdır! Sorumluları tanıyoruz!

“Homofobi, Transfobi ve nefrete karşı yürüyoruz!”

Çünkü eşcinsel veya trans olduğumuz için öldürülmek istemiyoruz – yaşam hakkı istiyoruz!

Eşcinsel ve trans olduğumuz için ifade ve örgütlenme hürriyetlerimiz “genel ahlak” ablukası ile kuşatılmış vaziyette.

Baskılanıyoruz, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik hayata katılmamız engelleniyor.

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerimizden dolayı işe alınmıyor; çalıştığımız işlerden atılıyor, ayrımcı yasalarla mesleklerimizden men ediliyoruz.

Toplumsal hayatın her alanına eşit katılmamızı sağlayacak yasal güvence istiyoruz! Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği realitesinin tanınmasını istiyoruz.

‘Soma’nın katillerini biliyoruz!’

1 Mayıs’tan 17 Mayıs’a homofobiye, transfobiye, nefrete, her türlü ayrımcılığa ve sömürüye karşı yürüyüşlerimizden biliyoruz! Homofobik ve Transfobik cinayetlerin sorumluları Soma katliamının da sorumlularıdır!

Soma’da madencilerin dirisine de ölüsüne de değer vermeyen sistemin sözcüleri yıllardır eşcinselliği yargılayıp aşağılayan, okullarında zorunlu heteroseksüelliğe tabi tutarak hayatı zehir eden, metropollerde katledenlerdir!

‘Eşcinseller değil sınıfı bölen homofobidir!’

Homofobi ve transfobiye karşı yürüyoruz çünkü işçilere kalkan elin iflah olmayacağından şüphe etmiyoruz…

LGBT çalışanların da sendikal ve yasal iş güvencesi olmadığını hatırlatmak için yürüyoruz…

Sendikalarda ve çalışma hayatında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına hayır demek için yürüyoruz…

Eşcinseller değil sınıfı bölen homofobidir demek için yürüyoruz…

Kendisine benzemeyen herkesi düşman olarak gören, nefret söylemi ile toplumu bütünüyle ablukaya almaya çalışan linç politikalarına karşı yürüyoruz…

Heteroseksist sistemin LGBT’lere yönelik ilan edilmemiş savaşına karşı yürüyoruz…

Bütün etnik, kültürel ve cinsel farklılıkları yok ederek hepimizi birbirimize benzetmeye ve dolayısıyla bizi öldürmeye çalışan heteroseksist sömürgeci sisteme karşı mücadele için yürüyoruz…

Gökkuşağı bayrağımızla eşcinsellerin çeşitliliğini savunduğumuz gibi linç uygulamalarına karşı toplumun da çeşitliliğini ve dayanışmasını savunmak için yürüyoruz…

Hasta veya sapık olan eşcinseller değil, çürüyen kapitalist toplumdur! Özgür ve eşitlikçi bir arada yaşamı savunmak için, birlikte güçlenmek ve birlikte özgürleşmek için yürümeye devam edeceğiz…

Eşcinsellerin Kurtuluşu Heteroseksüelleri de Özgürleştirecektir!

Kurtuluş Yok Tek Başına – Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz!”