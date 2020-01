LGBTİ ve kadın örgütlerinin barış çağrısına 31 ülkeden destek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’na iletilmek üzerine yapılan barış çağrısına 31 ülkeden 100 kadın ve LGBT örgütü destek verdi.

Yapılan çağrı metni ve mektubu şöyle:

Ortadoğu ve Türkiye’de her geçen gün daha da vahim bir hale gelen şiddet sarmalı tüm hızıyla devam ediyor. Bir taraftan şu anda dünyanın gözü Paris’teki katliama çevrilmişken, diğer yandan bugün bizlerin kendi coğrafyamızda yaşadıklarımız dünden daha şiddetli oluyor ve yarının nasıl olacağıyla ilgili daha büyük endişeler yaşıyoruz. Adeta geleceğimize, yaşam hakkımıza, en temel insan haklarımıza ambargo konulmuş durumda. Türkiye’de son 40 yıldır süren savaş koşulları başta Türkiye’nin doğusundaki kadınlar ve kız çocukları olmak üzere, Türkiye toplumunu derinden etkilemekte ve hak ihlallerinin önü alınamaz hale gelmektedir. Türkiye’deki 7 Haziran 2015 seçimlerinden bu yana şiddetlenen ve 1 Kasım seçimlerinden sonra daha da tırmanan çatışma ve operasyonlarda İnsan Hakları Derneği’nin raporuna göre, 262 sivil hayatını kaybetti (asker, polis ve Kürt militanlar dahil bu rakam 602), 759 kişi yaralandı, 5713 kişi gözaltına alındı ve 1004 kişi tutuklandı.

Özellikle, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak gibi Kürt illerinde yoğunlaşan bu çatışmalarda, Cizre, Silvan, Nusaybin ve Silopi gibi ilçelerde 10 günü aşan ablukalar ve operasyonlar yaşanmakta ve kadın ve kız çocukları dahil tüm sivillerin yaşam hakları tehdit edilmektedir. Bu bölgelerde yaşayanlar su, gıda ve elektrik gibi en basit günlük yaşamsal ihtiyaçlarını bile karşılayamazken, on binlercesi yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalmaktadırlar. Ayrıca sağlık hizmetlerine erişememektedirler. Örneğin sadece Hakkari’nin Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde Ağustos-Ekim 2015 döneminde evlerinden çıkamayan 300 kadının stres ve travmaya bağlı düşük yaptığı ya da düşük tehlikesi yaşadığı belirtilmektedir.

Türkiye’deki kadın ve LGBTİ hareketinin bileşenleri olarak barış talebimizi defalarca dile getirdik. Öte yandan çatışma bölgesindeki kadınlarla dayanışma çabalarımız devam etmekle birlikte, şu anda uluslararası bir dayanışmanın da örülmesinin elzem ve acil gördüğümüz için dünyadaki kadın örgütlerine çağrıda bulunduk. Bu çağrımıza 31 ülkeden 100 örgüt destek verdi ve “25 Kasım Kadına Yönelik Her Türlü Şiddete Karşı Mücadele Günü” vesilesiyle sizlerle de paylaşıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu,

Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde aylardır sürmekte olan çatışma ortamı başta kadın ve kız çocukları olmak üzere, pek çok sivilin hayatını kaybetmesine, yaralanmasına ve normal hayat koşullarının bozulmasına yol açmaktadır. Yükselen bu türden bir şiddetin kadınlar ve LGBTİ’lerin hayatlarını ne ölçüde tehdit ettiğini deneyimlerimizle biliyoruz. Bu durum, dünyanın pek çok yerinde kadınların güçlenmesi için çalışan biz kadın ve LGBTI örgütlerini ciddi ölçüde kaygılandırmakta ve harekete geçmemize neden olmaktadır.

Türkiye ve Finlandiya devletlerinin öncülüğünde çatışmaların özellikle kadınların ve sivil toplum kuruluşlarının aktif katılımı yoluyla barışçıl yöntemlerle çözümü ve barış süreçlerine katılımını gerektiren SR 1325, BM GA 65/283 (2011) ve son olarak Ekim 2015’de kabul edilen 2242 numaraları kararları gereği, Türkiye’nin bu konudaki uluslararası yükümlülüğünü özellikle hatırlatmak isteriz.

Bu nedenle, biz 31 ülkeden 100 kadın ve LGBTİ örgütü olarak, Türkiye’deki sivillere yönelik saldırıların durdurulup ateşkes koşullarına geri dönülmesi ve 2013 yılında hükümetiniz döneminde başlatılmış olan diyalog ve müzakere sürecinin tekrar işler hale getirilmesi konusunda harekete geçmenizi bekliyoruz.

Türkiye'den çağrı yapan örgütler

