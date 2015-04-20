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LGBTİ 'Sen Yoksan Bir Eksiğiz' demeye çağırıyor

LGBTİ Onur Haftası, 22-28 Haziran'da düzenlenecek

20 Nisan 2015 15:29

Her yıl düzenlenen İstanbul LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks) Onur Haftası bu yıl 22- 28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.
 
Bugüne dek, çeşitli temalarda düzenlenen İstanbul Onur Haftası etkinlikleri "Dikkat Aile Var",  "Tabu", "Bellek", "Temas", "Direniş" gibi başlıklarla işlendi. Bu yıl, "Sen Yoksan Bir Eksiğiz" başlığında gerçekleşecek etkinliklerde; aktivistler, LGBTİ örgütleri temsilcileri, milletvekilleri, yurt içi konsoloslukların temsilcileri ve yurt dışından milletvekilleri ve aktivistler konuşmacı ve katılımcı olarak yer alacak.

Hafta boyunca herkese açık ve ücretsiz gerçekleşen etkinlikler kapsamında temaya uygun paneller, atölyeler, film gösterimleri, tiyatro oyunları, piknik, yerel LGBTİ örgütleri buluşması düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında, "Hormonlu Domates Ödülleri" ile yılın en homofobik/ transfobik söylemleri, önceden belirlenen adaylar arasından oylama ile belirlenecek.

Onur Haftası, geçtiğimiz sene 70.000 insanın katıldığı ve  bu sene de 28 Haziran Pazar günü 17.00’da yapılacak kitlesel Onur Yürüyüşü ile sonlanacak. 

Onur Haftası’na destek olmak isteyenler Indiegogo sitesi üzerindeki kampanyaya katılarak, diledikleri tutarda maddi destek sağlayabilecek. Gönüllülerin yollayacağı kartpostallar, omuz çantaları ve not defterleri kampanya destekçilerine hediye olarak gönderilecek. Ayrıca belirli bir tutarın üzerinde destekte bulunanların isimleri Onur Haftası web sitesinde destekçi listesinde yer alacak.

Geçtiğimiz yıllarda kitle fonlaması (crowdsourcing) yöntemiyle hafta giderlerini karşılayan Onur Haftası gönüllüleri, bu yıl da bir çağrı yaparak herkesi haftanın gerçekleşmesi için destek olmaya çağırdı.

“Sen Yoksan Bir Eksiğiz!” diyen Onur Haftası’na destek olmak için tıklayınız.
 

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