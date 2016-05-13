LGBTİ'lerden çağrı: AKP’nin dokunulmazlık teklifine hayır oyu verin, elinizi barış için kaldırın!

LGBTİ Barış Girişimi öncülüğünde LGBTİ örgütleri milletvekillerine yaptıkları çağrıda, “Elinizi toplumsal barış için kaldırın. Dokunulmazlık teklifine hayır oyu verin” dedi.

KaosGL’nin haberine göre, 16 LGBTİ örgütünün ortak açıklamasında söz konusu teklife ilişkin endişeler şöyle sıralandı:

“Adalet ve Kalkınma Partisi’nin milletvekili dokunulmazlığıyla ilgili geçici Anayasa maddesi teklifinin telafisi imkânsız sonuçlar üretebileceğinden endişe duyuyoruz.

“Hukuki olarak içerdiği yanlışların yanı sıra söz konusu teklifin kabul edilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen halk iradesinin tümden yok sayılması ve otoriter yönetim tarzının daha da derinleşmesi anlamına gelecek.

“Dokunulmazlıkların AKP’nin teklifindeki biçimiyle kaldırılması gündeminin HDP’nin Meclisten tasfiye edilmesi amacını içeren bir siyasi intikam ürünü olduğunu da ne yazık ki görmekteyiz.”

Açıklamada başkanlık sisteminin dayatıldığı vurgulandı:

“Dindar anayasayı tartıştırarak, başkanlık rejimini dayatarak, Saray’daki tek kişinin dikte ettiği düşünceyi, inancı, yaşam tarzını kabul etmeyen herkesi daha karanlık bir geleceğe mahkûm etmek istiyorlar.”

“Barış ve demokrasi için; teklife hayır oyu verin”

LGBTİ örgütleri, teklifin anayasaya ve evrensel hukuk ilkelerine aykırı olduğunu söyledi. Reddedilmesi gerektiğini şöyle açıkladı:

“Bu anayasa teklifi, aynı zamanda şiddet ortamının büyüyerek devam etmesine yol açacak. Dokunulmazlıkların kaldırılması teklifi, tek adam diktasının kurumsallaştırılmasına hizmet edecek, savaşın ve nefretin yayılması tehlikesini artıracaktır.

“22 yıl önce DEP Milletvekillerine yapılanlar Kürt sorununun çözümüne, Türkiye’nin demokratikleşmesine katkıda bulunmadı. Çözümsüzlükten başka sonuç üretmedi. Bizler LGBTİ’ler olarak, barışın yolunun ülkenin tüm çeşitliliklerini tanıyan demokratik, özgürlükçü bir anayasadan geçtiğini tekrarlamak vurgulamak isteriz.

“Başta TBMM’de LGBTİ haklarını birlikte savunduğumuz vekiller olmak üzere tüm milletvekillerine, demokratik muhalefeti ortadan kaldırmaya, savaşı derinleştirmeye, diktatörlüğe doğru gidişi hızlandırmaya dönük bu teklifi reddetmeye, hayır demeye çağırıyoruz.

“Barış ve demokrasi için AKP’nin dokunulmazlık teklifine hayır oyu verin. Halkların vekillerine dokunmayın!”

İmzacılar: LGBTİ Barış Girişimi, İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği, Hêvî Istanbul LGBTİ Derneği, Wan AhTamara LGBTİ İnisiyatifi, KeSKeSoR Amed LGBTİ Oluşumu, Kocaeli LGBTİ İnisiyatifi, Malatya Gökkuşağı Lgbti İnisiyatifi, ODTÜ LGBTİ Dayanışması, HDK LGBTİ Meclisi, İstanbul Ayıları, Devrimci Parti LGBTİ Komisyonu, İÜ RADAR Homofobi Bifobi Transfobi Karşıtı Öğrenci Topluluğu, Kaos GL Derneği Ankara, Lambdaistanbul LGBTİ Derneği, LİSTAG LGBTİ Aileleri ve Yakınları Derneği İstanbul, Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği Ankara.