LGBTİ örgütleri: OHAL, insan haklarını askıya alma gerekçesi olamaz; mücadele çağrısı yapıyoruz!

Ankara, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Giresun, İstanbul, İzmir ve Mersin’den 14 LGBTİ örgütü son dönemde Türkiye'de yaşanan gelişmlere ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Toplumsal barış, eşitlik, özgürlük ve adalet tek seçeneğimiz. Son dönemde iktidarın hayata geçirdiği uygulamalar bu seçeneği yok etmeye çalıştığı kadar, birlikte yaşam tahayyül ve olanaklarını yok ediyor, gökkuşağının bütün renklerini soldurmaya, hepimizi kasvetli bir griye hapsetmeye çalışıyor” ifadeleri yer aldı. Olağanüstü hâlin (OHAL) insan haklarını askıya almaya gerekçe olamayacağı belirtilen açıklamada mücadele çağrısı yapıldı.

“7 Kasım’dan son siyasi darbe girişimine kadar yaşananlar, basın yayın kuruluşlarına, HDP’ye, DBP’ye ve tüm siyaset alanına müdahaleler kabul edilemez. Bir an önce gözaltı ve tutuklamalara son verilmesini talep ediyoruz” diyen örgütlerin açıklamasının tam metni ve imzacı örgütlerin listesi şöyle:

“15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL ile birlikte toplumsal muhalefete baskısını arttıran Hükümet, son olarak Cumhuriyet gazetesinden 9 yazar ve yöneticiyi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş başkanları ve milletvekillerini, Demokratik Bölgeler Partisi’nden (DBP) siyasetçileri tutukladı.

“Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ile Fırat Anlı tutuklandı. Belediyeye kayyım atandı.

“Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Yayın Danışmanı Kadri Gürsel, karikatürist Musa Kart, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Önder Çelik, Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Güray Öz, Hakan Kara, Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay şu anda tutuklu.

“HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile milletvekilleri Gürsel Yıldırım, Ferhat Encü, İdris Baluken, Selma Irmak, Abdullah Zeydan, Leyla Birlik ve Nursel Aydoğan tutuklandı.

“Diyarbakır'da cuma günü HDP’li milletvekillerinin gözaltına alınmasını protesto etmek için Diyarbakır Adliyesi önünde bir grup partiliyle beklerken, 10 kişiyle birlikte darp edilerek gözaltına alınan, yıllardır LGBTİ haklarını savunan DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel de tutuklandı."

"OHAL, insan haklarını askıya alma gerekçesi olamaz"

“Uzatılan gözaltı süreleri ve işkence hiç olmadığı kadar yaygınlaştı. Cezaevlerinden sokaklara bütün alanlarda kolluk kuvvetlerinin baskısı hayatlarımızı ve temel insan haklarımızı tehdit ediyor.

“Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kapatılan gazete, televizyon, dergi ve radyoların ardından Cumhuriyet gazetesi özelinde hedef alınan basın özgürlüğü ile HDP ve DBP’li siyasetçiler özelinde hedef alınan demokratik siyaset; temel insan haklarındandır. Biz aşağıda imzası bulunan LGBTİ örgütleri, OHAL uygulamasının temel insan haklarını askıya almak için gerekçe olamayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz.

“Yirmi yılı aşan örgütlü mücadelemiz boyunca amasız ve fakatsız insan haklarını savunduk. Bütün etnik, kültürel, dinsel ve cinsel farklılıkları yok ederek hepimizi birbirimize benzetmeye ve dolayısıyla bizi öldürmeye çalışan bu sistemin değişmesi gerektiğini vurguladık. Son yaşananlardan sonra bir kez daha mücadele çağrısı yapıyoruz."

"Renklerimizi soldurmaya çalışanlara inat mücadeleye devam"

“Basın özgürlüğü ve özgürce siyaset yapabilmek demokrasinin vazgeçilmezidir. Antidemokratik, baskıcı uygulamalar, tutuklamalar, işkence, kayyım, gazete kapatmalar bir bütün olarak hepimizi tehdit ediyor. Toplumsal barış, eşitlik, özgürlük ve adalet tek seçeneğimiz. Son dönemde iktidarın hayata geçirdiği uygulamalar bu seçeneği yok etmeye çalıştığı kadar, birlikte yaşam tahayyül ve olanaklarını yok ediyor, gökkuşağının bütün renklerini soldurmaya, hepimizi kasvetli bir griye hapsetmeye çalışıyor.

“Renklerimizi soldurmaya çalışanlara inat mücadeleye devam edeceğiz. OHAL ve KHK cenderesini birlikte aşacağız. Biz, tüm cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, halk, inanç, etnik köken ve cinsiyetten insanlar, daha çoğuz!

“7 Kasım’dan son siyasi darbe girişimine kadar yaşananlar, basın yayın kuruluşlarına, HDP’ye, DBP’ye ve tüm siyaset alanına müdahaleler kabul edilemez. Bir an önce gözaltı ve tutuklamalara son verilmesini talep ediyoruz!”

İmzacı örgütler

Çanakkale LGBTİ İnisiyatifi, Flu Baykuş, Genç LGBTİ+, Gökkuşağı Giresun, Hêvî LGBTİ Derneği, İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği, Kaos GL Derneği, Keskesor Amed LGBTİ, Lambdaistanbul LGBTİ Dayanışma Derneği, LGBTİ Aileleri ve Yakınları Grubu (LİSTAG), Mersin 7 Renk LGBTİ, Özgür Renkler LGBTİ Derneği, Pembe Hayat, SPoD.