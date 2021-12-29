LGBTİ+’ların ailelerinden Soylu’ya tepki: Evlatlarımızın yanındayız, onları bağrımıza basıyoruz

LGBTİ+’ların aileleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun "Türkiye Muhtarları Elele” projesi kapsamında yaptığı bir konuşmada, “Mahallenizde hangi anne baba, LGBT’nin bu ülkede yayılması, gelişmesi için size başvuruyor? Bir anne baba 'LGBT bu ülkede yayılsın’ Bizim çocuklarımız bu işlerle daha çok ilgilensin' diye bir tek kişi size başvurdu mu?” demesine tepki gösterdi. LGBTİ+’ların aileleri yayımladıkları ortak basın duyurusunda, “Evlatlarımızı varoluşlarından ötürü dışlamıyor, aksine bağrımıza basıyoruz” dedi.

Açıklamada ayrıca, “LGBTİ+ hakları, insan haklarıdır. İnsan haklarına saygı duyan herkesi evlatlarımızın varoluşlarını yaşama mücadelesine katkı sunmaya davet ediyor, bir İçişleri Bakanı’nın ülkesinde yaşayan insanları hedef göstermediği ve her yurttaşına eşit yaklaştığı bir ülkeyi temenni ediyoruz” denildi.

Açıklama şöyle:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Türkiye Muhtarları Elele” projesi kapsamında yaptığı bir konuşmada, “Mahallenizde hangi anne baba, LGBT’nin bu ülkede yayılması, gelişmesi için size başvuruyor? Bir anne baba 'LGBT bu ülkede yayılsın’ Bizim çocuklarımız bu işlerle daha çok ilgilensin' diye bir tek kişi size başvurdu mu?” sorusunu dile getirdiğini medyada üzüntüyle okuduk.

Her şeyden önce “LGBT’nin yayılması” diye bir şeyin söz konusu olmadığını söylemek istiyoruz. LGBTİ+ olmak bir yaşam tarzı, bir tercih değil, LGBTİ+ olmak bir varoluştur. İnsanlık tarihi kadar eski, insanlık coğrafyası kadar da yaygındır. LGBTİ+’lar vardır, kimse bir başkasını LGBTİ+ olmaya ikna edemez. LGBTİ+’nın yayılması değil ancak kendini gizlemeyip daha fazla görünür olduğu söylenebilir.

LGBTİ+’ların elbette anneleri, babaları, amcaları, teyzeleri, kardeşleri, yeğenleri de var. LGBTİ+’lar bizim çocuklarımız, kardeşlerimiz, yeğenlerimiz, bizim evlatlarımızdır. Evlatlarımızı varoluşlarından ötürü dışlamıyor, aksine bağrımıza basıyoruz.

Biz LGBTİ+ aileleri, evlatlarımız sayesinde dünyanın siyah ve beyazdan oluşmadığını öğrendik ve de dünyayı kaplayan kocaman bir gökkuşağının altında, her renge yer olduğunu biliyoruz. Tüm ayrıştırmacı konuşmalara ve hedef göstermelere rağmen bizler, temel hak ve özgürlüklerine sahip olabilmeleri için evlatlarımızın yanında yer almaya, onları olanca gücümüzle destelemeye devam edeceğiz çünkü çocuklarımız ne yalnız ne de yanlışlar.

LGBTİ+ hakları, insan haklarıdır. İnsan haklarına saygı duyan herkesi evlatlarımızın varoluşlarını yaşama mücadelesine katkı sunmaya davet ediyor, bir İçişleri Bakanı’nın ülkesinde yaşayan insanları hedef göstermediği ve her yurttaşına eşit yaklaştığı bir ülkeyi temenni ediyoruz.

GALADER - Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği

LISTAG - LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği

Akdeniz Antalya Aileleri Grubu

Denizli LGBTİ+ Aileleri Grubu

İzmir LGBTİ+ Aileleri Grubu