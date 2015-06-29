LGBTİ bireylerin yüzde 78'i işyerinde cinsel yönelimini gizliyor, yüzde 46'sı ayrımcılığa uğruyor

Bİlgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi Derneği'nden Dr. Volkan Yılmaz ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu'ndan Dr. İpek Göçmen tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'de LGBTİ Hakları Araştırması" yayımlandı. Lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireylerin yaşadıkları zorlukları ortaya koyan araştırmaya göre; LGBTİ bireylerin yüzde 46,1 hayatında en az bir kez ayrımcılıkla karşılaşıyor. Çalışma hayatında ise, yüzde 78'i işyerinde cinsel yönelimini gizliyor. Ailelerinden şiddet görenlerin oranı ise, yüzde 6,6.

2 bin 875 LGBTİ bireyinin katıldığı araştırmaya göre; yüzde 46,1 hayatında en az bir kez ayrımcılıkla karşılaşıyor. Çalışma hayatı ise ayrımcılığın başlıca görüldüğü alan olarak gösteriliyor. Ankete katılanların yüzde 78,3'ü iş yerinde cinsel yönelimini açıklayamıyor.

Araştırmada öne çıkan başlıklar şöyle:

Yüzde 43,2'si hayatında en az bir kez intiharı düşünmüş.

Yüzde 7,6'sı ayrımcılığa uğrayacağı korkusu ile tedavi olmuyor ya da tedavisini geciktiriyor.

Yüzde 7,2'si sağlık personeli tarafından eşcinsel ve trans kimliğinin tedavi edilmeye çalışıldığını belirtiyor.

Eğitim alanında da sonuçlar kötü

18 yaşından önceki eğitim hayatında cinsel yönelimi nedeniyle tepki aldığını belirtenlerin oranı yüzde 67,4

Üniversite hayatında olumsuz tepki aldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 51,7

Barınma başlığında ise ankete katılanların yüzde 29,5'i cinsel yönelimleri nedeniyle şehrin belirli bölgelerinde oturmak zorunda bırakıldıklarını düşünüyor.

Toplu taşımada tacize uğradığını belirten LGBTİ'lerin oranı yüzde 18,5. Son bir yıl içinde alışveriş sırasında ayrımcılığa uğradığını düşünenlerin oranı yüzde 10,5.

LGBTİ'li bireyler aile hayatında ise, yüzde 38'5 buçuğu cinsel yönelimlerini ailelerine anlatsa da şiddet görenlerin oranı yüzde 6,6. Ölüm tehdidi alanların oranı yüzde 3,2. Evden atılanların oranı yüzde 2,8

Uğradıkları ayrımcılık nedeniyle, yasal yollara başvuranların oranı ise yüzde 10. Ancak, sadece yüzde 16,5'i şikâyetinden tatmin edici bir sonuç aldığını belirtiyor.