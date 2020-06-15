LGBTİ+ bayrağı açtığı için tutuklanan, işkence gören Mısırlı aktivist Sarah Hegazy'nin son notu: Dünya çok acımasızdın ama affediyorum

Mısır'da bir konserde hakları hareketinin sembolü haline gelen gökkuşağı bayrağı açtığı için tutuklanan ve daha sonra Kanada'ya iltica eden insan hakları aktivisti Sarah Hegazy yaşamına son verdi.

BBC muhabiri Shaimaa Khalil, Hegazy'nin ölümünü Twitter hesabından duyurdu. Khalil, "Sarah Hegazy, Mısır'da bir konserde LGBTİ+ bayrağı açtığı için hapse atılmış bir aktivist. Sarah dün Kanada'da ailesinden, sevdiklerinden uzakta yaşamına son verdi" ifadelerini kullandı.

Khalil, Hegazy'nin son sözlerini içeren mektubundan ifadeleri de paylaştı: "Bu onun son mesajı: Kardeşlerime; hayatta kalmaya çalıştım, başarılı olamadım. Beni affedin. Arkadaşlarıma: Bu deneyim ağır oldu ve direnmek için çok güçsüzdüm. Beni affedin. Dünyaya: Fazlasıyla zalimdin ama affediyorum"

Hegazy, 2017 yılında Mısır'da bir konserde LGBTİ+ hakları hareketinin sembolü bayrak açtığı için 50'den fazla kişiyle beraber tutuklanmıştı. Aktivist Hegazy 3 ay hapiste kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı. Hegazy, hapiste gördüğü şiddet ve işkenceden sonra Travma Sonrası Stres Bozukluğu yaşadığını anlatmıştı. Hegazy, 2018'den beri Kanada'da yaşıyordu.