LGBTİ aktivisti, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle tutuklandı!

Balıkesir Üniversitesi öğrencisi, LGBTİ aktivisti ve 10 Ekim katliamı tanıklarından Uğur Büber sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklandı. Büber savunmasında, “İnsan hakları aktivistlerinin görevi bazı şeylerin yanlış gittiğini söylemektir” dedi.

KaosGL'nin haberine göre; sorgulamada Büber’e kişisel Facebook hesabından arkadaşlarıyla paylaştığı siyasi gündeme ilişkin yorum, analiz ve eleştiriler soruldu.

Suçlamalar: Sosyal medya paylaşımları

Jandarma sorgusunda Büber’e sosyal medyada Maraş katliamına ilişkin haber paylaşımı ve “Katliamın değişmeyen yüzü Türkiye” ifadesi soruldu. Büber, “Türkiye’de Maraş, Çorum ve Sivas gibi illerde Alevilere yönelik saldırılar olmuş ve bunun neticesinde bir sürü Alevi yurttaş canice öldürülmüştür. Bunu unutturmamak ve suçluların cezasını bulması maksadıyla yapılmış bir paylaşımdır” dedi.

Büber’e yöneltilen sorulardan biri de Gezi eylemleri sırasında polis kurşunuyla katledilen Ethem Sarısülük davasına ilişkin, “10 bin lirayı ver gitsin, ederimiz 10 bin lira” paylaşımı ve Sarısülük’ü öldüren polise 10 bin lira para cezası verilmesini eleştirmesi.

"Görevim yanlışları söylemek"

Büber’e sorgulamada hangi derneklere üye olduğu ve “terör örgütü üyesi bir yakını olup olmadığı” da soruldu. Büber savunmasında şöyle dedi:

“İddiaları ve tarafıma yöneltilen suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Ben bir insan hakları aktivistiyim. İnsan hakları aktivistlerinin görevi devlete bazı şeylerin yanlış gittiğini, düzeltilmesi ya da değiştirilmesi gereken şeyleri söylemek, bunun için çalışma yapmak ve kanun yapıcılara bunun ne derece elzem olduğunu hatırlatmaktır. Ergenliğime ulaştığımdan beri silahla, savaşla hiçbir şeyin çözülemeyeceğine inandım. İnsanların her zaman konuşarak, merhabalaşarak sorunları çözebileceğine inandım. O yüzden silahlı bir grubun propagandasını yaptığım ya da üyesi olduğum iddiaları geçersizdir.”

Büber jandarma sorgusunun ardından Balıkesir 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklandı.