LGBTİ aktivisti Kıvılcım Arat: Diren Coşkun, gardiyanların saldırısına uğradı!

İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kıvılcım Arat, twitter hesabından Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde tutulan Diren Coşkun’un sağlık durumuna ilişkin olarak açıklama yaptı. Arat, Diren Coşkun’un ölüm orucuna başladığı için infaz kurumu idaresince açılan soruşturma kapsamında “3 ay faaliyete katılmama” cezası aldığını ve hücreye gardiyanlar tarafından sert biçimde darp edildiğini ve arama bahanesiyle tacize uğradığını belirtti. Kıvılcım Arat’ın Diren Coşkun’un son durumuna ilişkin açıklaması şöyle:

“Görüş bitti. Diren’in, destek olan,güç veren,dayanışan herkese çok selamı var.Kilo kaybı var. Sadece su ve küp şeker alıyor. Vitamin takviyesi alamıyor. Halsizlik ve yorgunluk hissediyor. Fakat mücadele kararlılığı mevcut.

Ölüm orucuna başladığı için infaz kurumu idaresince açılan soruşturma kapsamında “3 ay faaliyete katılmama” cezası aldığını söyledi. İnfaz hekimliğine İtiraz etmekle birlikte zaten hiç bir faaliyete erkek cezaevinde olmalarından dolayı katılmadıklarımı söyledi.

Geçtiğimiz hafta hücreye gelen gardiyanlar tarafından sert bir biçimde darp edilmiş. Kırmahareketi olarak bilinen “kolu bel bölgesinden geriye doğru çevirme” işkencesine maruz bırakıldığı için hala ciddi anlamda ağrıları mevcut.

İşkence sorası odaya gelen psikologa rica etmesine rağmen işkenceci gardiyan hakkında herhangi bir tutanak tutulmamıştır.

Tutanak talebinin reddedilmesi üzerine infaz hekimliğine kapalı zarf yöntemi ile durumu bildirdiğini söyledi.

Süreç içinde onursuz aramaya maruz bırakıldığını, göğüs ve kalçalarının aranma bahanesi ile okşandığını söyledi. Bu cinsel saldırılara yönelik ciddi tepkileri mevcut. Ruh sağlığını ciddi biçimde bozduğunu söylüyor.

Özellikle kamuoyu ile paylaşmamı istediği bir şey var. Cümleyi olduğu gibi aktarıyorum; “Tekirdağ 2 Nolu’da taciz, tecrit ve işkence var”

Gardiyanların saldırısından sonra içlerinden biri kendisine “istediğin hiç bir şey olmayacak. Cehenneme kadar yolun var! Öl, geber!” diyerek bağırmış. Cinsiyet değişikliği için açtığı dava hakkında “görevsizlik” kararı verilerek kapatılmış.

Başladığı ölüm orucu eylemini sonuna kadar götüreceğini, bunun insanlık onuruyla ilintili olduğunu, evrensel hukuk kurallarıyla bağdaşmadığını söylüyor.

Benim ekleyeceklerim ise; Transların maruz bırakıldığı bu uygulamalar sistematik ve politik. Aklı, vicdanı ve onuru olan bir kadın olarak başladığım eylemin meşruluğunu nefes aldığım her dakikada bir kez daha doğrulamış oluyorum.

Onursuz bir insan olarak ölmektense,açlığa boyun eğip onurumla ölmeyi mutluluk sayarım. Bu ölümün bana bir artısı olmayacak belki ama gencecik bir transın yaşamına değecek ise ne mutlu bize.Eşit yurttaş olana dek ne sistemin zulmüne ne toplumun nefretine boyun eğmedim,eğmeyeceğim.

Diren; adalete, özgürlüğe ve insanca bir yaşama 19 gündür aç. Ölüme 19 gün daha yakın. Ben ise eşitliğe, özgürlüğe ve adalete 8 gündür açım. Ölüme 8 gün daha yakın. Attığımız çığlık yurttaşlık hakkı için! Attığımız çığlık insanlık!!!”

Trans anarşist tutsak Diren Coşkun, hapishanedeki hak ihlallerine, ameliyat ve tedavi hakkının engellenmesine karşı başladığı ölüm orucu eyleminin 19. gününde. Kıvılcım Arat ise Diren Coşkun’a destek için 8 gündür ölüm orucunda.