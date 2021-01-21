"LG telefon pazarından çıkıyor, Vietnam merkezli VinGroup'a satacak" iddiası

Son 5 yılda telefon pazarında 4.5 milyar dolar zarar açıklayan LG’nin radikal bir kararın eşiğinde olduğu ileri sürüldü. İddialara göre, LG telefon tarafını Vietnam merkezli VinGroup'a satacak.

Hürriyet’te yer alan habere göre, LG'den yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

"Küresel pazarda, akıllı telefonlar da dahil olmak üzere mobil birimdeki rekabet daha da acımasız hale geldi. LG Electronics, mevcut ve gelecekteki rekabet gücünü göz önünde bulundurarak, cep telefonu birimimiz hakkında en iyi kararı vermemiz gereken noktaya geldiğimize inanıyor."

Bu açıklama da LG'nin telefon üretimini tamamen ya da kısmen bırakabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Araştırma şirketi Counterpoint'e göre LG, Strategy Analytics tarafından 2013'ün ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarında üçüncü sırada yer almasına rağmen, 2020'nin üçüncü çeyreğinde ilk yediye bile giremedi.