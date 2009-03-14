Lezbiyenleri 'tedavi etmek' için tecavüz ediyorlar!

Güney Afrika'da erkeklerden oluşan çetelerin, cinsel yönelimlerini "düzeltmek" için lezbiyenlere tecavüz ettiği bildirildi.



ActionAid sivil toplum kuruluşunun "Nefret suçları: Güney Afrika'da düzeltici tecavüzde artış" başlığıyla yayımladığı raporda, özellikle eşcinselliğin tabu olduğu kasabalarda lezbiyenlerin tecavüze uğrama risklerinin arttığı belirtildi.



Bir lezbiyen ve gay destek grubu ActionAid'e verdiği bilgide, sadece Cape Town'da her hafta önlerine, "düzeltici tecavüz" diye adlandırılan saldırıyla karşılaşan en az 10 vakanın geldiğini bildirdi.



ActionAid'le konuşan bir lezbiyen, kendilerine sürekli "tecavüzü hakkettiklerinin" hatırlatıldığını belirterek, "Sana tecavüz edersem düzeleceksin, etekler satın alacaksın ve yemek pişirmeye başlayacaksın çünkü gerçek bir kadın olmayı öğrenmiş olacaksın" diye laf attıklarını anlattı.



ActionAid ülkede her yıl 500 bin civarında tecavüz vakası olduğunu tahmin ediyor. Örgüt, polisin özellikle lezbiyenlere karşı işlenen suçları soruşturmada isteksiz davrandığını belirtiyor.



Geçen yıl lezbiyen futbolcu Eudy Simelane'nin tecavüze uğrayarak vahşice öldürülmesi, başta kadınlar olmak üzere homofobik şiddete dikkati çekmişti.



Dünyanın en ilerici anayasalarından birine sahip olan Güney Afrika, 2006'da kıtada eşcinsel evliliğine izin veren tek ülke olmuştu ancak bu konudaki tabu hala sürüyor.



