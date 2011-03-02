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Dünya

‘Lezbiyen’ subaya uzaklaştırma

Karen Tait’ın suçu ise hemcinsi Çavuş Caroline Graham ile lezbiyen ilişkiye girmek.

02 Mart 2011 02:00

T24 - İngiltere bugünlerde Yüzbaşı Karen Tait’ın ilginç davasını konuşuyor. Kraliyet askeri polis teşkilatında görevli Karen Tait’ın suçu ise hemcinsi Çavuş Caroline Graham ile lezbiyen ilişkiye girmek. 

‘Lezbiyen’ subay ordudan uzaklaştırıldı

Afganistan’da görev yaparken lezbiyenlik ilişkisinden haberdar olan komutanı tarafından disipline verilen Tait, görevinden oldu. Yargıda hakkını arayan Tait, İngiltere’de dört beş kez otellerde arkadaşıya lezbiyen ilişkiye girdiğini kabul etti, ancak bunu görev sırasında yapmadığını belirtti. Gözler İngiliz adaletinin vereceği kararda.



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