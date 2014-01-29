65 milyon dolara damat bulamayan babaya mektup: Kabul et lezbiyenim

Hong Hong'lu iş adamı Cecil Chao'nun lezbiyen kızının bir erkekle beraber olmasını sağlamak amacıyla kızı ile birlikte olacak erkeğe ödül koyması, kızının tepkisine neden oldu. Cecil Chao’nun kızı Gigi kendi babasına bir mektup yazarak tercihine saygı duymasını istedi.

Emlak kralı Cecil Chao, ‘kızını baştan çıkarıp evlenecek’ olan erkeğe vaat ettiği 65 milyon dolar ödülü geçen hafta 133 milyon dolara yükseltse de, Gigi babasına karşı ‘Kalbim satılık değil. Para aşkımı satın alamaz’ çıkışı yaptı. Gigi Chao, ‘Sevgili babacığım’ diye başladığı mektubunda ailesinde ‘yanlış beklentiler yarattığını’ belirtirken, babasından 2012’de evlendiği sevgilisi Sean Eav’i kabullenmesini istedi.

Gigi Chao, babasının para ödülü koymasını eleştirdiği mektubunda şunları yazdı: “Bu yersiz beklentilerin bazılarından ben sorumluyum. Zira benim için başka seçenekler olabileceğine yanlış bir şekilde umutlanmana yol açtım. Sen de biliyorsun ki geçmişte erkek sevgililerim oldu, mutlu da oldum. Her ne kadar bunlar kısa süreli ilişkiler olsa da. Ancak partnerim Sean’ı seviyorum. Sean hayatımın büyük bir parçası ve onun sayesinde ben de iyi bir insanım. Senden de Sean’ın en iyi arkadaşı olmanı istiyor değilim. Ancak eğer ondan bu kadar korkmasan ve ona normal bir insan gibi davransan, dünyalar benim olurdu.”