-LEZBİYEN ÇİFTİN VELAYET DAVASI AİHM'DE STRASBOURG (A.A) - 12.04.2011 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 22 yıldır birlikte yaşayan lezbiyen Fransız çiftin, çocuk velayeti konusunda yaptıkları ortak başvuruyu görüştü. Başvuru sahiplerinden birisi, Belçika'daki bir klinikte, 2000 yılında, kimliği belirsiz bir donörden aldığı spermlerle, dışarıdan dölleme yoluyla hamile kalarak, Fransa'da bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Lezbiyen çift, Fransa'da 2006 yılında kendilerine evli çiftlerle aynı yasal haklara sahip olmaları hakkı veren ''birliktelik sözleşmesi'' imzalamıştı. AİHM'e yapılan başvuruda, gerçek annenin hayat arkadaşı bayan da, birlikte büyüttükleri kız çocuğunun velayetinin kendisinde de olmasını talep ediyor. Fransız mahkemelerinin, yaptıkları başvuruyu reddettiğini belirten lezbiyen çift, birlikte yaşama sözleşmesine taraf oldukları ve çocuğu ortak büyüttüklerini gerekçe göstererek, çocuğun velayetini ortaklaşa paylaşmak istiyor. Bugünkü duruşmada tarafların dinlendiği, kararın ilerde verileceği belirtildi.