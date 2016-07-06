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Dünya

2 yaşındaki bebeği işkence yapıp öldürdüler

İskoçya'da öldürülen 2 yaşındaki çocuğun ölmeden önce vücudunda 30'dan fazla yara olduğu ortaya çıktı

06 Temmuz 2016 22:44

İskoçya'da 31 yaşındaki Rachel Fee ile 29 yaşındaki lezbiyen sevgilisi Nyomi Fee, Rachel'in 2 yaşındaki oğlu Liam Fee'yi öldürdükleri gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldılar

2 yaşındaki Liam'ın ölmeden önce vücudunda 30'dan fazla yara olduğu ve 'araba kazası tipi' yaralanmalardan dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi.

posta'nın haberine göre; lezbiyen çiftin yargılanma süreci Edinburg Yüksek Mahkemesi'nde başladı. İkisi de ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi ancak Nyomi'nin 24 yıl, Liam'ın annesi Rachel'in ise 23.5 yıl içeride kalacakları öğrenildi.

 

Google'da arama yapmışlar

 

İğrenç çiftin bilgisayarında yapılan arama sonucunda, Google'dan, 'Lezbiyen çiftler aynı hapishanede kalabilir mi?' diye arattıkları polis tarafından tespit edildi.

Öte yandan polis evin içinde gerçekleştirdiği aramalarda, vahşi çiftin Liam'ı bağladıkları zincirleri ve kafesi de buldu. 

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iskoçyaRachel FeeNyomi FeeLiam Fee işkencelezbiyen

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