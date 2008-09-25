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Dünya

Lezbiyen askerden taciz davası

İngiliz ordusunda görev yapan Kerry Fletcher adlı kadın asker, lezbiyen olduğunun ortaya çıkmasının ardından tacizlerin kesilmediğini belirterek orduya dava açtı

25 Eylül 2008 03:00

İngiliz ordusunda görev yapan Kerry Fletcher adlı kadın asker, lezbiyen olduğunun ortaya çıkmasının ardından tacizlerin kesilmediğini belirterek orduya dava açtı

İngiliz ordusunun başı, Kerry Fletcher davası yüzünden dertte. Orduda görev yapan 32 yaşındaki Kerry Fletcher, büyük umutlarla askeri kariyere başladığını ancak orduda uğradığı tacizler yüzünden kariyerinden vazgeçmek zorunda kaldığını belirterek dava açtı.


Kerry Fletcher (sağda) ve pilot sevgilisi

Alman sevgilisi Boeing 747 pilotu Mirja ile lezbiyen ilişki yaşadığının ortaya çıkması üzerine, ordu içinde erkek askerlerin tacizlerine maruz kaldığını söyleyen Kerry Fletcher "Evet, lezbiyenim. Ama çok güzel ve düzeyli bir ilişki yaşıyorum. Bu yüzden taciz ve aşağlamalara maruz kalmam insanlık dışı" dedi.

400 bin sterlin tazminat istiyor

İngiliz ordusuna karşı 400 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon YTL) tazminat talebiyle dava açan Kerry, dünkü duruşmaya Alman sevgilisiyle geldi. İngitere Savunma Bakanlığı'nı temsil eden avukatlar, kıyasıya bir mücadele olacağını inkar etmiyor. Kerry Fletcher'a pek çok insan hakları kuruluşu destek veriyor.

Kerry Fletcher, erkek görev arkadaşlarına cep telefonuyla müstehçen mesajlar ve kendisine ait çıplak fotoğraflar göndermekle suçlanmıştı ancak bu suçlamalar kanıtlanamayarak düştü. Kadın asker Şubat 2009'da görevden ayrılacak.

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