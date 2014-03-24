Leyna Zana'ya Zana şarkısıyla karşılama

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi'ne bağlı Derecik Beldesi'ndeki Newroz programı için Hakkari'ye gelen Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, kendi adına yazılan Kürtçe şarkıyla karşılandı.

BDP Hakkari il örgütü tarafından, seçim çalışmaları ve nevruz kutlamaları kapsamında mahallelerde düzenlenen etkinlikler devam etti. Hakkari'nin Kıran Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe yaklaşık 500 kişi katıldı.

Nevruz ateşinin yakıldığı, havai fişeklerin atıldığı nevruz şenliğine Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, BDP il eşbaşkanları Mustafa Miraz Çallı, Mehtap Daştan Demirel, belediye başkan adayları Dilek Hatipoğlu ve Nurullah Çiftçi de katıldı. Zana, nevruz etkinliğine gelirken, kendisi adına yazılan Kürtçe bir şarkıyla karşılandı.

Zana, burada yaptığı Kürtçe konuşmasında Diyarbakır nevruzunun coşkusunu Hakkari'ye taşıdıklarını belirterek, "Bana göre gençlerin etkili olacağı bu seçimde Kürt halkının iradesine sahip çıkması için çok önemlidir. Zaman çalışma zamanıdır. Bu seçimlerle sayın Öcalan'ın elini daha da güçlendireceksiniz. Eksiklerimiz ve yanlışlarımız olabilir. Ama onları bir kenara bırakıp özgürlüğümüzün önünü açmamız gerekiyor.

Özgürlük sesi ilk defa Hakkari'de yankılanmıştır. 30 yıl önce başlayan mücadelemizde o zamanın gençleri bugün bizim önderlerimizdir. Bugün sizin gününüzdür. Her şey sizin için olacak. Mücadelenizi yükseltin. Bizim dönemimiz çok acılı ve sancılı geçti. Ancak bu güzel günler siz gençlere nasip oldu. 30 Mart seçimlerinde gençler olarak ev ev dolaşıp bu davanızı halkımıza anlatın" dedi.

Milletvekili Zana, söylenen Kürtçe şarkılan eşliğinde gençlerle birlikte halay çekti. Gençler, Zana ile birlikte halayda yer alabilmek için birbirleriyle yarışırken, bazı kadınlar ise Zana'ya sarılıp bol bol öptü.