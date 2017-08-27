Leylekler, Dicle Nehri kıyısını çok sevdi

Arif BATMAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN Çayı ve Dicle Nehri\'nin geçtiği Batman ve çevresinde ilkbahar ve yaz mevsimini geçiren leylekler, koloni halindeki Mısır\'a göç etmeye başladı.

Havaların ısınması ile Mısır\'dan koloniler halinde Şubat ayında sıcak bölgelere göç eden leyleklerden bir bölümü Batman\'da yüksek gerilim hatlarının direklerine yuva kuruyor. Yumurtlayan leylekler, ilkbahardan yaz aylarının sonuna kadar Dicle Nehri kıyısında kalırken, sonbaharın yaklaşması ile yeniden Nil Nehri\'ne göç ediyor. Batman Çayı ve Dicle Nehri kıyısından önümüzdeki günlerde koloniler halinde göç etmesi beklenen leyleklerin hareketliliğini Batman İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Şefi olan fotoğraf meraklısı Orhan Kartal tarafından görüntülendi.

Fotoğrafçı Kartal, göçmen leyleklerin Şubat sonlarından itibaren Batman\'da görülmeye başlandığını, bu yıl Hasankeyf El Rızk Camii\'nin \'müdavimi\' 2 leyleğin bile zamanında gelip konakladığını söyledi. Orhan Kartal, şöyle dedi:

\"Leylekler, üremelerini yiyeceklerin bol olduğu Dicle Nehri kenarında yapar. Kar yağışı ve yağmurların bol olduğu yıllarda yiyecek de fazla olacağı için yavru sayısında artış gözlenmektedir. Nehre yakın yerlerde 4-5 yavrulu yuvalar sık görülebilir. Bölge halkı leyleklerin güneye göç etmesini \'Hacca gitme\' olarak kabul etmektedir. Bu nedenle leylekleri \'Hacı Leylek\' adıyla adlandırmaktadır. Leylekler rahatsız edilmez, üremelerine zarar verilmez. Üremelerini tamamlayan leylekler, Ağustos sonu itibariyle Batman Çayı\'ndan Nil Nehri\'ne doğru sürüler halinde göç etmeye başlar.\"l

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