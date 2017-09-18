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Leylek yuvaları çalındı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti yolu üzerinde 7 direk üzerine konulan leylek yuvaları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı

18 Eylül 2017 22:03

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra İlçesi\'nde Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti yolu üzerinde 7 direk üzerine konulan leylek yuvaları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.
Olay, Bafra İlçesi\'nde meydana geldi. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti yolunda \'Sizin de bir leylek yuvanız olsun\' projesi kapsamında 7 direk üzerine konulan leylek yuvaları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Durumu fark edenler jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine inceleme yaptı. Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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