-LEYLA ZANA'YA SORUŞTURMA DİYARBAKIR (A.A) - 25.05.2011 - BDP'nin desteklediği Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Leyla Zana hakkında, seçim çalışmaları esnasında yaptığı konuşmada terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Özel Yetkili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazro ilçesinde seçim çalışması yürüten Zana'nın bazı basın yayın organlarına yansıyan konuşması nedeniyle soruşturma başlattı. Savcılık, soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğünden Zana'nın yaptığı konuşmanın çözümünü istedi. Zana, dün Hazro'nun Çitlibahçe köyünde yürüttüğü seçim çalışmaları esnasında köy meydanında vatandaşlara hitaben bir konuşma yapmıştı.