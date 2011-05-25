T24 LogoT24 Logo
Gündem

Leyla Zana'ya soruşturma

Zana hakkında, seçim çalışmaları esnasında yaptığı konuşmada PKK propagandası yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

25 Mayıs 2011 03:00

T24- BDP'nin desteklediği Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Leyla Zana hakkında, seçim çalışmaları esnasında yaptığı konuşmada PKK propagandası yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Özel Yetkili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazro ilçesinde seçim çalışması yürüten Zana'nın bazı basın yayın organlarına yansıyan konuşması nedeniyle soruşturma başlattı.

Savcılık, soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğünden Zana'nın yaptığı konuşmanın çözümünü istedi.

Zana, dün Hazro'nun Çitlibahçe köyünde yürüttüğü seçim çalışmaları esnasında köy meydanında vatandaşlara hitaben bir konuşma yapmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24