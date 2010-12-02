-LEYLA ZANA'YA BERAAT DİYARBAKIR (A.A) - 02.12.2010 - Diyarbakır'da geçen yıl yapılan etkinliklerinde yaptığı konuşmalarda terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan kapatılan DEP'in eski milletvekili Leyla Zana, beraat etti. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Leyla Zana katılmadı. Esas hakkındaki mütalaayı okuyan Cumhuriyet Savcısı, konuşmada suç unsuru olmadığını belirterek, sanık hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Sanık avukatı Fethi Gümüş de müvekkilinin konuşmasını suç işlemek kastı ile yapmadığını savundu. Mahkeme heyeti, konuşmanın suç unsuru taşımadığına kanaat getirerek, Zana'nın beraatına karar verdi. Geçen yıl ''Nevruz'' ve ''kadın buluşması'' etkinliklerinde yaptığı konuşma nedeniyle ''terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan yargılanan Leyla Zana hakkında 10 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.