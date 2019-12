Leyla Zana'ya 45 yıl daha hapis istemi

Diyarbakır, Batman, Bingöl ve Avrupa Parlementosu’nda 1 yıl içinde yaptığı 9 ayrı konuşma nedeniyle ‘yasadışı örgüt üyesi olmak‘ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Leyla Zana’ya verilen cezayı az bulan savcı, Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulundu. Başvuruda, Zana’nın örgüt üyeliğinden aldığı 10 yıllık cezanın yanı sıra, yaptığı her konuşma için de ayrı ayrı 5’er yıl olmak üzere toplam 45 yıl hapisle daha cezalandırılması istendi.





Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir süre önce, ‘yasadışı örgüt üyesi olmak’tan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan kapatılan DEP’in eski milletvekili Leyla Zana ile ilgili verilen hükmü aynı mahkemenin savcısı az buldu. Savcı, Zana’nın örgüt üyesi olmanın yanı sıra, yaptığı 9 ayrı konuşmadan dolayı da 9 kez ‘örgüt propagandası yapmaktan’ cezalandırılması gerektiğini iddia ederek, Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulundu. Temyiz başvurusu Zana’nın dosyasının görüleceği Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi’ne sunulmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.



'Abdullah Öcalan'ın sahiplenilmesi'



Temyiz başvurusunda, örgütün fikirleri doğrultusunda yayın yapan TV, gazete, radyo ve internet siteleri aracılığıyla her fırsatta Abdullah Öcalan’ın sahiplenilmesi ve bunun meşru eylemler ile gösterilmesi çağrılarında bulunulduğu belirtildi. Başvuruda, örgüt için önemli sayılan günlerde yapılan basın açıklamalarında, silahlı çatışma sonucu ölü ele geçirilen örgüt üyeleri için düzenlenen cenaze törenleri ve anma törenlerinde, Nevruz etkinliklerinde, Abdullah Öcalan’ın sahiplenilmesi amacıyla söylemler kullanılmasının istendiği, böylelikle Öcalan’ın unutulmaması, Kürt sorununun çözümünün de Abdullah Öcalan’a bağlı olduğu hususunun kitlelere ve dış dünyaya deklere ve kabul ettirilmeye çalışıldığı kaydedildi. Başvuruda, Leyla Zana’nın ise, katıldığı her miting, toplantı, basın açıklaması ve uluslararası toplantılarda örgütün bu istemlerine uyarak propaganda kastını aşıp doğrudan örgüt adına suç işlediği, örgüt ile olan organik bağını koparmadığı kaydedildi.



45 yıl daha ceza alabilir



Sanığın konuşmaları bütün olarak değerlendirildiğinde ve alınan savunmalarında, PKK’yı terör örgütü olarak görmediği, ‘Bir çığlığın sesi’ olduğu, Abdullah Öcalan’ı ‘Kürt Halk Önderi’, PKK’nın mücadelesini ‘özgürlük ve demokrasi mücadelesi’ olarak gördüğü şeklinde beyanda bulunduğunu belirten Savcı, suçlamaları dolaylı olarak kabul ettiği, bilirkişi çözüm tutanakları, örgütün çağrılarına uyduğuna dair internet çıktıkları ve savunmaları da dikkate alındığında, Leyla Zana’nın örgüt üyeliği suçunu düzenleyen TCK’nın 314/2 maddesi gereğince aldığı 10 yıl cezanın yanı sıra, 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın 7/2 maddesi uyarınca yaptığı 9 konuşmadan dolayı 9 kez 5’er yıl hapisle cezalandırılması talebiyle yeniden yargılanmasını istedi.



Yargıtay, temyiz başvurusu doğrultusunda verilen kararı bozarsa, Zana aldığı 10 yıl cezanın yanı sıra, 9 ayrı konuşmadan dolayı 5’er yıl olmak üzere toplam 45 yıl daha ceza alacak.