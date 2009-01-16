Leyla Zana'ya 10 yıl hapis istemi

Kapatılan DEP'in eski milletvekili Leyla Zana hakkında, Demokratik Toplum Partisince (DTP) düzenlenen iki ayrı programda yaptığı konuşmalar nedeniyle 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, DTP'nin 22 Eylül 2008 günü Belediye Konukevi önünde düzenlediği etkinlikle konuşan sanık Zana'nın Van 4. Ağır Ceza Mahkemesince terör örgütü PKK'nın "sivil başkaldırı çağrısı" olduğu gerekçesiyle yasaklanan ve Kürtçe "artık yeter" anlamına gelen sözcükleri sık sık telafuz ettiği belirtildi.



İddianamede, Zana'nın konuşmasında, DTP'nin, "Demokratik Toplum Kongresi" adı altında gerçekleştirdiği toplantının sonuç bildirgesinden de alıntılar yaptığı bildirildi. Sanık Zana'nın ayrıca 03 Kasım 2008'de DTP tarafından organize edilen oturma eyleminde konuşma yaptığı kaydedildi.



Zana'nın buradaki konuşmasnda, terör örgütü elebaşının cezaevinde sözde fiziki işkenceye maruz kaldığı söylentileri üzerine özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştirilen şiddet olaylarını kastederek, "Herkes Kürtlerin sesini duysun, hiç kimse onurumuzla oynayamaz" dediği ifade edildi.



Hapis istemi



Sanık Leyla Zana'nın, yaptığı iki ayrı konuşma nedeniyle Terörle Mücadele Kanunu'nun "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçunu içeren 7/2. maddesi uyarınca 10 yıla kadar hapsi istenen iddianamede,"Yapılan soruşturma sonucunda, Zana'nın, konumu, hitap ettiği topluluk ve konuşmanın toplum tarafından algılanma biçimi dikkate alınarak, terör örgütü PKK'nın iki kez propagandasını yapmak suçunu işlediği anlaşılmaktadır" denildi.