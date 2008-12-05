Leyla Zana'ya 10 yıl hapis

Eski DEP milletvekili Leyla Zana, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Zana ayrıca siyasetten men edildi.



Çeşitli tarihlerde yaptığı 9 ayrı konuşma nedeniyle eski milletvekili Leyla Zana'yı 10 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, seçme-seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına da karar verdi.



Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Leyla Zana ile mazeret bildiren avukatı katılmadı. Mahkeme heyeti, il dışında olduğu için duruşmaya katılamayacağını bildiren sanık avukatı Fethi Gümüş'ün mazeretinin "duruşmayı uzatmaya yönelik" olduğu gerekçesiyle reddine karar verdi.



Cumhuriyet Savcısı, önceki duruşmada mahkemeye sunduğu mütalaasını yineledi. Mütalaada, "Sanığın, Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan beyanlarında, PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini, örgütün elebaşı Öcalan'ı da 'Kürt halk önderi' olarak gördüğünü, PKK'nın mücadelesini de 'özgürlük ve demokrasi' mücadelesi olarak gördüğünü belirterek, dolaylı olarak atılı suçlamaları kabul ettiği, tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır" denildi.



Mahkeme heyeti, verdiği kısa bir aranın ardından, sanık Zana hakkında "Terör örgütünün propagandasını yapmak" ve "Örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından cezalandırılması istemiyle dava açıldığını, yapılan yargılama neticesinde sanığın eylemlerinin terör örgütü PKK üyeliği boyutuna ulaştığını, bu nedenle sanığın TCK'nın "Terör örgütüne üye olmak" suçunu kapsayan 314/2. maddesi uyarınca 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



Zana hakkında verilen hapis cezası, suçun "terör suçu" olması nedeniyle artırılarak 12 yıla çıkarıldı. Sanığın yargılama esnasındaki davranışlarını dikkate alan mahkeme heyeti, verilen cezayı 10 yıla indirdi. Mahkeme heyeti ayrıca, sanığa verilen ceza süresinin 2 yıldan fazla olması nedeniyle, TCK'nın "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünü içeren 53/1. maddesi uyarınca seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasını da kararlaştırdı.



Zana'nın avukatlarından Cabar Leygara ise adliyede bulunmalarına rağmen duruşmaya çağrılmadıklarını ileri sürerek kararı temyiz edeceklerini bildiridi.



