Leyla Zana'nın sekreter ve danışmanı işten çıkarıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı yemin geçersiz sayılan ve yasama faaliyetlerine katılamayan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın danışman, sekreter ve bir yardımcı personelinin işine son verildiği belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre, Ağrı’dan 1 Kasım erken seçimlerinde HDP’den milletvekili seçilen ancak Meclis’te yaptığı yemin geçerli sayılamadığı için yasama faaliyetlerine katılamayan Leyla Zana’nın mecliste yanında çalışan sözleşmeli personellerin işlerine son verildi.



Zana, TBMM’deki yemin töreninde Kürtçe "Onurlu ve kalıcı bir barış umuduyla" diyerek yemin metnine başlamış ve metindeki ’Türk milleti’ yerine ’Türkiye milleti’ ifadesini kullanmıştı. Yemini geçerli sayılmayan Zana’nın, yeniden yemin etmeyeceğini söylemesi üzerine yasama faaliyetlerine katılamamıştı. Yasama faaliyetlerine katılamayan Zana’nın sözleşmeli çalışan danışmanı, sekreteri ve yardımcı personelinin işine Meclis İnsan Kaynakları tarafından 21 Mart’ta son verildiği ortaya çıktı.