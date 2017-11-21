Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürülecek mi; söz TBMM Genel Kurulu'nda!

Karma Komisyon, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'yı devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi talebiyle Genel Kurul'a sevketti. AKP ve MHP'nin kabul oyu verdiği oylamaya CHP katılmadı.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın, "Anayasa'nın 81. maddesine uygun biçimde ant içmeden aralıksız olarak Genel Kurulun 212 birleşimine katılmamasına bağlı olarak devamsızlık yaptığına" ilişkin Hazırlık Komisyonu'nun raporunu bugün görüştü.

Karma Komisyon Zana'nın, "devamsızlıktan milletvekilliğinin düşürülmesi" yönünde karar verdi, dosya TBMM Genel Kurulu gündemine gelecek. Genel Kurul da aynı yönde karar verirse Zana'nın milletvekilliği düşürülecek.

Zana süreci nasıl işledi

Zana için, aralıksız olarak Genel Kurulun 212 birleşimine katılmamasına bağlı devamsızlığı sebebiyle Anayasanın 84’üncü ve İç Tüzük’ün 138’inci maddeleri uyarınca gerekli değerlendirmenin yapılması için Komisyona havale edilen Başkanlık Divanının 20/7/2017 tarihli 41 numaralı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi’ne ilişkin bir hazırlık komisyonu kuruldu. Hazırlık Komisyonuna, konusuyla alakalı konularda yazışma yapma yetkisi verilmesi kabul edildi.

Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın 01/10/2016 ila 30/04/2017 döneminde Anayasa’nın 81’inci maddesine uygun biçimde ant içmeden aralıksız olarak Genel Kurulun 212 birleşimine katılmamasına bağlı devamsızlığı sebebiyle Anayasa’nın 84’üncü ve İç Tüzük’ün 138’inci maddeleri uyarınca gerekli değerlendirmenin yapılması için Karma Komisyona Başkanlık Divanının 20/07/2017 tarihli ve 41 numaralı Kararı’yla Başkanlık tezkeresi havale edildi.

HDP, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona, Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın hazırladığı muhalefet şerhini sundu. Şerhte, Anayasaya aykırılığa dikkat çekilerek, “Sayın Leyla Zana’nın özgün durumu bir “askı hali” ve parlamento tarihinde bir ilktir” denildi.