Leyla Zana'nın evinin aranmasına siyasilerden tepki

T24 - KCK'ya yönelik düzenlenen operasyon için AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ''Kim olursa olsun gereken müdahale yapılmalıdır'' dedi. CHP'li ve BDP'li vekillerle, Has Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu ise Leyla Zana'nın evinin aranmasına sert tepki gösterdi.





Operasyona siyasilerin tepkileri ise şöyle oldu:



AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, KCK operasyonları hakkında ''Kim olursa olsun gereken müdahale yapılmalıdır'' açıklamasında bulundu.



Elitaş, "KCK ile ilgili yargı gerekli işlemleri uzun zamandır yapıyor. Çünkü KCK; PKK terör örgütünün şehir yapılanması... Kendi başına yargıyı kurmuş, infaz ediyor. Bu konu ile ilgili paralel bir yapılanmaya Türkiye Cumhuriyeti müsaade etmez. Kim ki KCK'nın içinde yer alırsa, bu kim olursa olsun gerekli müdahalelerin yapılması gerekir" diye konuştu.



Elitaş, "Lela Zana'nın kapısı kırılarak evinde arama yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Kapısı kırılarak arama yapılıyorsa, bu yanlış bir arama ama benim duyduğuma göre, çilingir vasıtasıyla gidilmiş. BDP Grup Başkanvekili de oradaymış diye bilgi aldım. Kapısı kırıldıysa yanlış bir işlem yapılmış. Anahtar istenerek o şekilde bir arama yapılabilirdi" karşılığını verdi.



CHP'li Muharrem İnce ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Milletvekilinin evinin aranamayacağını söylemek zorundayım. Bu Leyla Zana'yı savunmak değil, milletvekilinin hukukunu savunmaktır. Bugün buna karşı çıkmayanlar, özel yetkili mahkemeler eliyle kulrulmaya çalışılan faşist düzenin kendi kapısını çalmasına karşı çıkamazlar" ifadesini kullandı.



BDP Eş Başkanı Gültan Kışanak ise son KCK dalgasına, özellikle de Leyla Zana'nın Ankara'daki evinin aranmasına tepki gösterdi. Kışanak, "Herkes o evin Zana'ya ait olduğunu biliyor. Amaç sindirmek" dedi. Kışanak, operasyon talimatının da Ankara'dan verildiğini iddia etti.



CHP Konya Milletvekili Atilla Kart da KCK konusunda eleştirilerini yapmaya devam edeceklerini vurguladı ve Zana'nın evinin aranmasına tepki gösterdi. Kart, “Bir milletvekilinin işyerinin, ikametgâhının aranması dokunulmazlığın fiilen ayaklar altına alınmasıdır” dedi. Arama yapılan ev kayıtlarına göre Zana’ya ait olmadığının ifade edildiğinin vurgulayan CHP’li Kart, “Ancak bu durum, milletvekilinin işyerinin, ikametgâhının aranması dokunulmazlığın fiilen ayaklar altına alınmasıdır. AKP’nin yaratmış olduğu polis devleti uygulamasının bir tezahürüdür. Bu yönüyle de demokrasi ihlali niteliğindedir. Milli iradenin ihlalidir” diye konuştu.



İzmir Milletvekili Rıza Türmen, “Bu suçun şahsiliği prensibine de aykırıdır. Suç işlememiş başka bir kişinin evinde arama yapılması bi prensibe aykırılıktır” yorumunda bulundu.



Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve istanbul İl Başkanı Mehmet Bekaroğlu da, Twitter hesabında, şunları yazdı:



"KCK tutuklamalarında yeni dalga sallıyor. Görünen o ki Hükümet kararlı BDP'nin tamamını içeri atacak. Atacak da ne olacak? Kürt siyasetinin tamamını içeri alınca, Kürtlerin siyaset yapmasını engelleyince kiminle ne konuşacaksın? Bilemiyorum; belki de bu içeri alınanlar başta TMK olmak üzere yasalara göre suç işliyorlardır. Fakat burada "suç işleyenlere karşı ne yapılabilir?" mantığı geçersiz. 40 bin insanın öldüğü bir savaşı sona erdireceksek bu şekilde olmaz. Böyle durumlarda özel/farklı şeyler yapmak gerekir. Anayasa, yasalar değiştirmek, normal zamanlarda yapılanlardan farklı işler gerekir. Tabi Türkiye'nin bölünmesini istemiyorsak. Eğer Türkiye bölünmesin diyorsak Kürtlerin kendilerini ifade edecekleri bir ülke gerekir. Aksi takdirde bölersiniz ülkeyi. Kürtleri tutuklaya tutuklaya bitiremezsiniz ama sonunda ülkeyi bölersiniz. Hükümet yetkilileri, Diyarbakır belediyesi baskını sonrası bu belediyeye oy veren yüzbinlerce insanın ne hissettiğini düşünüyorlar mı? Bu insanlar, Türkiye'den kopuyor, ülke bölünüyor. Ey Başbakan böyle yaparak ülkeyi bölüyorsunuz. Senin bu yaptığını öncekiler de yaptı bir işe yaramadı. Yazık ülkeyi bölmeyin."





