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Leyla Zana'dan 'KCK' açıklaması: Yazıklar olsun!

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Milletvekili Leyla Zana, KCK soruşturması kapsamında

13 Ocak 2012 02:00

T24 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Milletvekili Leyla Zana, KCK soruşturması kapsamında evinde yapılan arama ile ilgili olarak, "Aranabilir, arasınlar. Zindan kapılarını layık görüyorlarsa tekrar buyurabilirler. Ülkeyi zehire çevirmesinler o kadar" dedi.

Leyla Zana KCK operasyonuyla ilgili ilk kez konuştu - VİDEO



Brüksel'de bulunan oğlunun yanına gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen BDP Milletvekili Leyla Zana, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başbakan Erdoğan'ın seçim öncesi umut verici konuşmaları ile seçimin demokratik bir ortamda geçmesini sağlandığını belirterek, "Seçim sonrası başarının verdiği özgüvenle bütün umutların yıkılmasına da bizzat kendisi sebep oldu. Kürtleri dışlayarak ve Kürtlerin bir hak talebinde bulunulmasını engelleyerek gündemi değiştirdi" dedi.

Başbakan Erdoğan'ın kendisine yönelik "dağa gitsin" sözlerini de değerlendiren Zana, " 'Bu sorun nasıl çözülecek sorusuna karşılık en son olması gerekeni önce söylemeyelim. Silah söz korusu ise silahı en son konuşalım. Bu ülkede olumsuz şeyler yaşandı. Olmazı değil olurları konuşalım demiştim' Gönül isterdi ki Başbakan, 'Sayın Zana yanılıyorsun. Silah güvence değildir, güvence demokratik ortamdır, hakların kardeşliğidir. Sigortanız benim oluşturacağım demokratik ülkedir' deseydi. Bugün halen geç değil. Evlerimiz aransa bile. Bir fırsat var kendisinin önünde aslında" diye konuştu.

Başbakan Erdoğan'ın dağın yolunu göstermek yerine çözüm üretmesi gerektiğini savunan Zana, "Umutlarımın yok olduğunu söyleyemem. Dokunulmazlıklarımız kaldırılsa da evlerimiz aransa da toplumun beklentisi vardır. Sayın Başbakan'a düşen hukuk devletine yaraşır bir açılımı özde gerçekleştirmesidir. Bu ülkede basın mensupları içeridedir. Kimse düşüncesini açıklama cesaretini gösterememekte. Bu korku imparatorluğu demektir. Yazıklar olsun diyorum. Bu topluma da kendisine de yazıktır. Başbakanın sevgi ve saygı ile anılmasını isterim antipati ile değil" şeklinde konuştu.

Zana, KCK operasyonları kapsamında evinde yapılan arama ile ilgili olarak da, "Benim kişisel evim yok zaten yakınımın evi. Kiracıyım. Aranabilir. Arasınlar. Hiç kimse ile görüşmedim. Ne zaman istiyorlarsa, zindan kapılarını layık görüyorlarsa tekrar buyurabilirler. Ülkeyi zehir zindana çevirmesinler o kadar" ifadelerini kullandı.


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