T24 LogoT24 Logo
Gündem

LEYLA ZANA VE SEDAT YURTDAŞ İFADE VERDİ DİYARBAKIR (A.A)

02 Kasım 2010 13:54

-LEYLA ZANA VE SEDAT YURTDAŞ İFADE VERDİ DİYARBAKIR (A.A) - 02.11.2010 - Kapatılan DEP'in eski milletvekili Leyla Zana ile kapatılan DTP'nin kurucu üyesi ve DEP'in eski milletvekili Sedat Yurtdaş'ın talimatla ifadesi alındı. Diyarbakır Adliyesine gelen Zana ve Yurtdaş, Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesinde haklarında açılan bir dava nedeniyle Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesinde talimatla ifade verdi. Yurtdaş, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının suç duyurusu üzerine Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesinde haklarında 2820 sayılı yasaya muhalefet ettikleri gerekçesiyle açılan dava nedeniyle ifade verdiklerini söyledi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24