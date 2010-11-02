-LEYLA ZANA VE SEDAT YURTDAŞ İFADE VERDİ DİYARBAKIR (A.A) - 02.11.2010 - Kapatılan DEP'in eski milletvekili Leyla Zana ile kapatılan DTP'nin kurucu üyesi ve DEP'in eski milletvekili Sedat Yurtdaş'ın talimatla ifadesi alındı. Diyarbakır Adliyesine gelen Zana ve Yurtdaş, Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesinde haklarında açılan bir dava nedeniyle Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesinde talimatla ifade verdi. Yurtdaş, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının suç duyurusu üzerine Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesinde haklarında 2820 sayılı yasaya muhalefet ettikleri gerekçesiyle açılan dava nedeniyle ifade verdiklerini söyledi.