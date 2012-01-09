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Leyla Zana: Silah Kürtlerin sigortasıdır!..

Leyla Zana, "Ben silahların bırakılmasını asla tartışmıyorum. O Kürtlerin sigortasıdır. Bu sorun var olduğu müddetçe o silahlar Kürtlerin güvencesidir" dedi.

09 Ocak 2012 02:00

 T24- Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, hükümetin politikalarına destek veren bazı basın organlarında tartışılan "tek taraflı ateşkes ilan etme" olasılığı konusunda, "Artık silahlı mücadele bir noktaya geldi. Ben silahların bırakılmasını asla tartışmıyorum. O Kürtlerin sigortasıdır. Bu sorun var olduğu müddetçe o silahlar Kürtlerin güvencesidir" dedi.

ANF'de yer alan habere göre Zana, Frankfurt'ta yaptığı açıklamada, İmralı'daki terörist başının artık başka bir cezaevine naklinden daha çok ev hapsine alınabileceğini bildirdi. Zana, "Öcalan'ın İmralı'dan çıkarılıp, İstanbul mu olur, Ankara mı olur, Urfa mı olur, onu bilemiyorum ama mutlaka artık İmralı'dan alınması gerekiyor. Bu sağlıklı bir müzakere için gereklidir" dedi.

Hükümete destek veren basın organlarında tartışılan olası tek taraflı ateşkes konusunda ise Zana şöyle dedi:

"Ben tek taraflı hiçbir şeyin anlamlı olacağını düşünmüyorum. Her şeyin mutlak surette bir tarafı vardır. Günümüz koşullarında demokratik eylemlilikler vardır. Çok radikal bir şekilde demokratik eylemliliklerin yaygınlaştırılması lazım. Silahlı mücadele şu anda herkesi taraf ediyor. Artık silahlı mücadele bir noktaya geldi. Ben silahların bırakılmasını asla tartışmıyorum. O Kürtlerin sigortasıdır. Bu sorun var olduğu müddetçe o silahlar Kürtlerin güvencesidir. Çünkü biz geçmiş süreçleri de görmüş insanlarız. 80'li yılları yaşamış insanlarız. Karşılıklı bir güvensizlik var. Bu güvensizliğin giderilmesi için belirli adımların atılması lazım. En büyük adımın devlet tarafından atılması gerektiği kanısındayım. Çünkü haksızlığı uğrayan Kürtler, haksızlığı da yapan devlettir. Kürtlere bir statü verilmeden, yasal bir güvence sağlanmadan, Kürtlerin silah bırakmasını tartışmamak gerekir. Ama silahların susturulması taraftarıyım. Çünkü artık gençlerin kanı akmamalı. Dialog süreci başladığı zaman yarın arkamıza döndüğümüzde gerçekten de gençler için hepimiz üzüleceğiz ve yaralanacağız."

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