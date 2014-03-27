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Leyla Zana: Öcalan 2015 Nevruz'unda aramızda olacak

Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, 30 Mart yerel seçimlerinin 'Öcalan'ın elinin daha güçlenmesi için' olduğunu belirtti

27 Mart 2014 10:46

Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan için, "2015 Nevruz’unda aramızda olacak” dedi.

 

Zana, bir dizi ziyaret için Batman’a geldi. BDP seçim lokaline gelen Zana, kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Lokalde Kürtçe konuşan Zana, 30 Mart yerel seçimlerin önemine değinerek, “30 Mart sadece yerel seçim değil, aynı zamanda demokratik adımların birinci ayağıdır” şeklinde konuştu.

 

İHA'da yer alan habere göre Zana, Abdullah Öcalan için, "Önümüzdeki Nevruz’da aramızda olacaktır. 30 Mart seçimleri halkın seçimidir. Bu seçim Öcalan’ın elinin daha güçlenmesi içindir aynı zamanda. Siz elini ne kadar güçlendirirseniz o da Kürdistan halkları için çok derinden çalışıp müzakere masasından olumlu bir şekilde kalkar” diye konuştu.

 

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