Öcalan: Hükümet aymazlık içine girerse süreç büyük bir zarar görür

HDP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İmralı Adası ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, Abdullah Öcalan'ın, 'sürecin seçime dönük yüzde hesaplarına kurban edilmeyecek kadar önemli olduğunu vurguladığını' ve "Hükümet aymazlık içine girerse süreç büyük bir zarar görür" dediğini aktardı.

Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana ile Sırrı Süreyya Önder, İmralı'ya giderek, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmenin ardından Önder, şu açıklamayı yaptı:

“Görüşmede devam eden çözüm süreci ve bununla bağlantılı olarak Federal Kürdistan Bölgesi ile Rojava’daki Kürtler arası ilişki biçimlerini ve gerçekleştirilecek olan Kürt Ulusal Kongresi konularını ele aldık. 2 buçuk saat süren toplantıda Sayın Öcalan sürecin bölgede yaşanan gelişmelerden bağımsız ele alınamayacağını ifade ederek, Federal Kürdistan Bölgesi Yönetimi Başkanı Sayın Mesut Barzani'ye iletmek üzere bir mektup kaleme aldığını ve bizlere teslim edilmek üzere yetkililere verdiğini belirtti. Mektubun bize iletilmesi durumunda Sayın Zana birlikte Federal Kürdistan Bölgesi'ne geçerek Ulusal Kongre'nin tarafları ile görüşmeler yapacağız. Sayın Öcalan görüşmede ayrıca sürecin seçime dönük yüzde hesaplarına kurban edilmeyecek kadar önemli olduğunu vurguladı ve ‘Hükümet bu konuda bir aymazlık içine girerse süreç büyük zarar görür’ dedi. Ayrıca görüşmeyi çok önemsediğini dile getirerek İmralı'ya gelecek siyasi heyetlerin de çoğaltılması gerektiğini bizlerle paylaştı.”