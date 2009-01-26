Leyla Zana için Fransa’da imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya çok sayıda Avrupa parlamenteri, belediye başkanı, gazeteci, yazar, sendikacı ve öğretmen katıldı.





Brotonya Kürt Dostluk Derneği (Amitiés kurdes de Bretagne) tarafından Leyla Zana ile dayanışma kampanyası başlatıldı. Derneğin internet sitesi üzerinden yürütülen imza kampanyasına aralarında parlamenterler, belediye başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğretmenler, sendikacılar, emekliler, sağlık çalışanları, belediye encümenleri, araştırmacılar, memurlar, insan hakları savunucuları, sanatçılar, yazarlar, gazeteciler ve öğrencilerin bulunduğu yüzlerce kişi katıldı.



Kaç yıl ceza?



Derneğin Fransız başkanı André Métayer, Türk adaletinin Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2 maddesine dayanarak Leyla Zana hakkında 10 yıl hapis cezası verdiğini ancak, savcının 45 yıl, 55 yıl, belki daha fazla istediğine dikkat çekti. Leyla Zana’nın yargılandığı davada bir sonraki duruşma 31 Mart 2009’a ertelendi. 4 Aralık 2008 tarihinde çeşitli tarihlerde yaptığı 9 konuşma nedeniyle Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi Leyla Zana hakkında 10 yıl hapis cezası verdi. Aynı mahkeme Zana’nın seçme-seçilme ehliyeti ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına da karar verdi.



Düşünce özgürlüğü ödülü almıştı



Cezayı az bulan Diyarbakır Savcılığı 2 Ocak 2009’da Yargıtay Temyiz Mahkemesi’ne başvurarak Zana hakkında 45 yıl daha istedi. 16 Ocak günü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 2008’da yaptığı konuşmalarından ötürü Leyla Zana hakkında 10 yıl ceza istemi ile dava açtı. Leyla Zana 1991 yılında yapılan genel seçimlerde Meclis’e girmişti. Leyla Zana’ya 1994 yılında Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü verilmişti.



