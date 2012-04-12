Leyla Zana hakkında 55 yıl hapis cezası istemi!

Çeşitli tarihlerde yaptığı 9 ayrı konuşma nedeniyle hakkında dava açılan Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana için savcı 55 yıl hapis cezası istedi.



Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4 Aralık 2008 tarihinde ’terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan ve sanığın eksik savunması nedeniyle Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi’nin bozduğu kararın ardından dava yeniden görülmeye başlandı. Tutuksuz yargılanan milletvekili Leyla Zana’ın katılmadığı duruşmada, avukatı Fethi Gümüş hazır bulundu.

Felat Bozarsalan'ın DHA'daki haberine göre; mahkeme, Yargıtay tarafından dosyanın usulden bozulduğunu, bu nedenle sanığın yeniden savunması alınmadan da yargılamaya devam edilebileceğini, daha önce aynı mahkenin verdiği 3 no'lu ara kararından vazgeçilerek, yargılamanın devamına oy birliği ile karar verildiğini hatırlattı.

Savcı, Zana hakkında Yargıtay’ın bozma kararı öncesi verdikleri esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanığın örgüt üyeliğinin doğrudan yasadışı terör örgütü üyeliği kapsamında kaldığının tespit edildiğini, sanığın 9 kez örgüt propagandası, bir kez örgüt üyeliği suçunu işlediği gerekçesiyle toplam 55 yıl hapis cezası ile cezalandırılması talebinde bulundu.

Leyla Zana’nın avukatı Fethi Gümüş ise, savcılık mütalaasına itiraz ederek, "İddia makamının aleyhe olan esas hakkındaki mütalaasına katılmıyoruz. Önceki savunmalarımızı tekrar ediyoruz. Müvekkilim Ankara’da olduğu için duruşmaya katılmadı. Bundan sonraki yargılamada müvekkilimin yokluğunda yargılamanın yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına dosyayı incelemek üzere süre vererek, duruşmayı 24 Mayıs tarihine erteledi.