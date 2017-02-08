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BBC Türkçe

Leyla Zana gözaltına alındı

HDP Ağrı milletvekili Leyla Zana, Diyarbakır'da gözaltına alındı. Gözaltı sırasında Zana'nın yanında olan damadı, gözaltı nedeninin "seçim döneminde yaptığı konuşmalar" olduğunu söylüyor.

08 Şubat 2017 19:26

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana Diyarbakır'da gözaltına alındı. Zana'nın Diyarbakır Adliyesi'nde ifadesi alınıyor.

Leyla Zana gözaltına alınırken yanında olan damadı Fidel Balta 'ye yaptığı açıklamada, Zana'nın Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki bir köyden gelirken rutin bir araç çevirme sırasında gözaltına alındığını söyledi.

Balta "seçim döneminde yaptığı konuşmalar nedeniyle hakkında yakalama kararı olduğu söylendi" dedi.

Eş başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu HDP'li 12 vekil tutuklu bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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