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Leyla Zana cezaevindeydi: Çok zayıflamışlar

Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, Diyarbakır'da cezaevinde açlık grevlerini sürdüren mahkumları ziyaret etti

08 Kasım 2012 12:37

Açlık grevindeki mahkumları ziyaret eden Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, izlenimlerini aktarırken, hükümetten somut bir adım beklenildiğini söyledi.
 
Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, Diyarbakır'da cezaevinde açlık grevlerini sürdüren mahkumları ziyaret etti.

“Durumları iyi, son derece moralliydiler” diyen Zana, eylemin sona ermesi için somut bir adımın beklendiğini söyledi.

Ziyaretiyle ilgili, “Manevi olarak benim üzerimde çok ağır bir duygusal etki bıraktı” diyen Zana, “Hepsini çok zayıflamış gördüm” dedi.

“Direniş kararını veren ben değilim sonuçlandırmalarını da ben isteyemem. Öyle bir saygısızlık da yapmam” ifadesini kullanan Zana, mahkumlarla biraz konuştuğunu belirterek, “Biz açığız ama somut bir takım şeylerin yapılması lazım...” dedi.

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