"Leyla ile Mecnun'un senaristi Burak Aksak, kadın stajyere saldırdı" iddiası

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Ayşe Gülen 4 ay önce stajyer olarak çalışmaya başladığı Küsurat Yayınları’nın sahibi, senarist Burak Aksak tarafından fiziksel şiddete ve hakaretlere maruz kaldığı iddia etti.

İleri Haber'den Tuğba Özer'e konuşan Gülen, savcılığa giderek suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Gülen'in sözlü ve fiziksel saldırıya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

“Biz bir kitap hazırladık 3 editörle birlikte. Ben stajyerim ancak bana her fırsatta ‘Ayşe editör gibi çalışıyor, ona stajyer diyemeyiz’ şeklinde davranıldı ve bu şekilde sorumluluk verildi. Ben oraya başladığım gün, bana bir kitabın içeriğini hazırlattmaya başladılar.

Bir editör arkadaşımla birlikte kitabı yazdık. Sonrasında işler yetişmedikçe bize mobing uygulanmaya başlandı. Bu durum karşısında biz 3 editör istifa ettik. Biz istifa kararımızı ilettikten sonra genel koordinatörümüz Büşra Hacısalihoğlu bize çok daha fazla mobing uygulamaya başladı.

Ardından kitabın künyesinde adımızın yazılmasını istediğimizi söylediğimizde Burak Aksak ofise geldi ve elindekileri masaya fırlattı. ‘Sizin derdiniz ne künyeyle?’ diye sordu. Sonra bana dönerek ‘sen kimsin? 'Seninle istediğim gibi konuşurum’ gibi cümleler kullandı.

Ben oraya stajyer olarak işe girmeme rağmen bana kitapların neden çıkamadığını sordu. Sonra bana hakaret ederek, ‘kalk git’ dedi. Ben de bu durum karşısında çok sinirlendim ve eşyalarımı topladım. Bu sırada diğer editör arkadaşımı da kovdu.



"4 ay sigortasız çalıştım"

Ben aylardır sigortasız ve 500 TL maaşla çalışıyorum. Çıkacağımız sırada da ‘sizi maliyeye şikayet edeceğim çünkü beni 4 aydır sigortasız çalıştırdınız’ dedim. Maliyeden teftişe geldiklerinde de genel koordinatörümüz ‘sen burada çalışan değilsin’ diyerek başka bir odaya almıştı.

Maliyeye söyleyeceğimi söylediğim anda Burak Aksak üzerime atladı ve beni itmeye başladı. Daha sonra kapıyı açarak hakaretlerle bizi dışarı attı.

"Şikayetçi olacağım"

Bugün hakaret ve darp edildiğime ilişkin suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Sigortasız çalıştırılmamız hakkında da 3 editör arkadaşımla birlikte bir dava açacağız.

Burak Aksak kimdir?

Burak Aksak (12 Eylül 1985) , İstanbul), Türk senarist, yönetmen ve oyuncu. İlköğrenimini Yedikule’de, orta öğretimini ise Koca Mustafa Paşa Lisesinde tamamladı. 2006 yılında kazandığı bursla Plato Film Okuluna girdi. Televizyon hayatına kuzeni Selçuk Aydemir'le beraber senaristliğini yapıp yönettiği TRT'de yayınlanan Ramazan Güzeldir dizisiyle başlayan Burak Aksak, yine TRT'de Onur Ünlü'nün yönettiği Leyla ile Mecnun'un senaristliğini yaptı.

Uluslararası film eleştiri sitesi IMDb'de kullanılan 30.036 oy ile 9.3/10 puan alan Leyla ile Mecnun, sitenin en iyi televizyon dizileri listesinde ilk 10 içerisinde yer alan ilk Türk dizisi olmuş ve 4. sıraya kadar yükselmişti.