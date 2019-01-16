Leyla Halid'den Leyla Güven'e mektup

Filistin Halk Kurtuluş Ordusu üyesi olan ve Filistin solunun simge isimlerden Leyla Halid, süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi 70. gününe giren HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven'e mektup gönderdi. Leyla Halid, mektubunda, “Zindanların zulmünün devam etmeyeceğini söylüyoruz. Açlığa karşı mücadelen ve sabrın kazanacak” ifadelerini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, “Abdullah Öcalan’a dönük tecridi protesto etmek için” başladığını duyurduğu açlık grevi eylemi 70. gününde.

Tutuklu bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Başkanı Sebahat Tuncel ile eski HDP Hakkâri Milletvekili Selma Irmak, Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Güven’e destek amacıyla 14 Ocak'ta süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başlayacaklarını duyurmuştu.

Güven'de bir destek deFilistin solunun simge isimlerden Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) Politbüro üyesi Leyla Halid’den geldi.

Halid, Güven’e gönderdiği mektubunda “Kendi adıma ve Filistinli kadınlar adına, devrimcilere yönelik tüm saldırılara karşı sesimi sesine katacağımı söylüyorum” ifadeleri yer aldı.

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

Değerli arkadaşım Leyla Güven. Ey zalimlerin zindanlarındaki Leyla, sana binlerce sıcak selam.

Zindan, senin yanında olmamız, başta büyük devrimci Abdullah Öcalan olmak üzere siyasi tutsakların serbest bırakılması talebinin yerine getirmek amacıyla tüm dünya parlamentolarını harekete geçirmemiz için bize ulaşan sesine engel olamadı.

Türkiye ya da İsrail zindanlarındaki devrimcilerin açlık grevleri özgürlük, adalet, demokrasi isteyen halkın sesini kesmek isteyen egemen sistemleri kırmak için yapılıyor.

Kendi adıma ve Filistinli kadınlar adına, devrimcilere yönelik tüm saldırılara karşı sesimi sesine katacağımı söylüyorum.

Değerli arkadaşım Leyla,

Zindanların zulmünün devam etmeyeceğini söylüyoruz. Açlığa karşı mücadelen ve sabrın kazanacak.

Açlık grevin ne kadar zor olsa da onurlu bir mücadeledir. Halkın ve dünyadaki tüm özgürlükçüler, eylemine yanıt veriyor. Seni alnından öpüyorum, elini tutuyorum. Dünyadaki tüm kadınlar için örneksin. Özgürlük umuduyla…

Mücadele arkadaşın Leyla Halid."