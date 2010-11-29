Leyla Halid: 'Erdoğan liderimiz'

T24 - Filistinli efsanevi kadın gerilla, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) Siyasi Büro Üyesi Leyla Halid, Filistin Halkıyla Dayanışma Derneği’nin (FHDD) düzenlediği ‘2010 Naci El-Ali Uluslararası Filistin Konulu Karikatür Yarışması’nın jüri üyesi olarak Türkiye’ye geldi.



Halid, Taksim Hill Otel’de düzenlenen ve yarışmanın sonuçlarının açıklandığı toplantıda konuştu. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:





‘Türkiye daha anlaşılır’



“Türkiye AKP hükümeti döneminde gerçekten gerek Filistin gerekse de Ortadoğu’daki problemlerin özünü anlamaya başladı. Şu anda Ortadoğu Türkiye için, Türkiye de Ortadoğu için çok daha anlaşılır durumda. Başbakan Erdoğan’ın Davos’taki mesajı İsrail’in eylemlerini nitelediği için çok önemliydi.” “Mavi Marmara gemisinde yaşanan bir katliamdır ve İsrail bu katliamıyla Türkiye’ye ve dünyaya çok sert bir mesaj verdi. Bu mesaj insani amaçlarla İsrail’in Gazze’deki blokajını kırmak için bile gelseler İsrail’den izin almak zorunda olduklarıydı. Mavi Marmara katliamı bu izin alınmazsa olacakları göstermek içindi. Mavi Marmara’da yaptığı katliamla İsrail dünyada daha soyutlanmış ve uzaklaştırılmış bir ülke durumuna düştü. Türk hükümetine bu noktadan sonra artık daha ileri adımlar atmak düşer. En önemlisi de İsrail’le olan askeri anlaşmaların feshi.”





'Erdoğan büyük lider'



“Bizler artık Başbakan Erdoğan’ın sözlerini ve tepkilerini büyük bir dikkat ve sevgiyle dinliyoruz. Erdoğan Lübnan’da halk tarafından çok sıcak şekilde karşılandı. Erdoğan Filistinliler için büyük bir lider, çoğu Orta-Doğu halkı için de kendi liderleri ya da devlet başkanları gibi.”





