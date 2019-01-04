Leyla Güven'in annesi yaşamını yitirdi

58 gündür açlık grevinde olan tutuklu HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in annesi Cevriye Güven yaşamını yitirdi.

“Abdullah Öcalan’a dönük tecridi protesto etmek için” başladığını duyurduğu açlık grevi eyleminin 58’inci gününde olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in annesi Cevriye Güven bu sabah yaşamını yitirdi.

92 yaşındaki anne Güven’in, Konya’da hayatını kaybettiği belirtildi.

Leyla Güven’in gazeteci olan kızı Sabiha Temizkan, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Anneannem, Leyla Güven’in annesi Cevriye Güven hayatını kaybetti. Annem babasının acısını da yine cezaevindeyken yaşamıştı. Onu toprağa verememişti. Annesiyle de son kez vedalaşamayacak. Hem de haksız, hukuksuz yere tutuklu olduğu için” dedi.

Temizkan ayrıca Cevriye Güven’in, Konya Cihanbeyli’nin Yapalı köyünde toprağa verileceğini söyledi.

Leyla Güven’in avukatları ise Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’ne giderek, müvekillerinin annesinin vefatını bildirecek.

Avukatlar, Güven’in sağlık koşullarının el vermesi durumunda, annesinin cenaze törenine katılması için Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuruda da bulunulacak.