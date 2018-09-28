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Leyla Güven'e Selahattin Demirtaş ve İdris Baluken'in kitapları verilmedi

Leyla Güven'in kızının cezaevine gönderdiği kitapların emniyetin uygun görmesi halinde kendisine teslim edileceği belirtildi

28 Eylül 2018 16:55

Selahattin Demirtaş’ın ‘Seher’i ile İdris Baluken’in ‘Üç Kırık Dal’ kitaplarının Diyarbakır Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven’e verilmeden emniyete gönderildiği belirtilidi. Kitapların emineyetin 'uygun' görmesi halinde Güven'e teslim edileceği belirtildi.

Leyla Güven'e kızı Sabiha Temizkan,  Demirtaş ve Baluken'in kitaplarının annesine verilmesini sosyal medya hesabından duyurdu. Temizkan, sosyal medya hesabı Twittar'da "Annem Leyla Güven'e gönderdiğim Selahattin Demirtaş’ın Seher kitabı ile İdris Baluken’in Üç Kırık Dal kitapları kendisine verilmeden emniyete gönderilmiş. Emniyet incelemesinden sonra ‘uygun’sa vereceklermiş" mesajının paylaştı.

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