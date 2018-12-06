Şanlıurfa'da, 29 gündür dönüşümsüz açlık grevi yapan tutuklu Hakkâri Milletvekili ve DTK Eş Genel Başkanı Leyla Güven'e destek için açlık grevi yapan 40 kişi gözaltına alındı.

Kentteki cezaevinde açlık grevinde bulunan Demokratik Toplum Kongresi Başkanı Leyla Güven'e destek için HDP il binasında 3 gün önce açlık grevi başlatıldı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bugün HDP il binasına baskın düzenledi. Baskında 40 kişi, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Binadaki çok sayıda dokümana da el konuldu.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.