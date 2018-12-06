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Leyla Güven'e destek için açlık grevi yapan 40 kişi gözaltına alındı

Tutuklu HDP Hakkâri Milletvekili ve DTK Eş Genel Başkanı Leyla Güven 29 gündür açlık grevi yapıyor

06 Aralık 2018 19:31

Şanlıurfa'da, 29 gündür dönüşümsüz açlık grevi yapan tutuklu  Hakkâri Milletvekili ve DTK Eş Genel Başkanı Leyla Güven'e destek için açlık grevi yapan 40 kişi gözaltına alındı. 

Kentteki cezaevinde açlık grevinde bulunan Demokratik Toplum Kongresi Başkanı Leyla Güven'e destek için HDP il binasında 3 gün önce açlık grevi başlatıldı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bugün HDP il binasına baskın düzenledi. Baskında 40  kişi, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Binadaki çok sayıda dokümana da el konuldu. 

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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