Leyla Güven davasında savunma kısıtlaması

TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtına yönelik açıklamaları nedeni ile 31 Ocak'tan beri tutuklu bulunan, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkâri Milletvekili Leyla Güven'in, tutuklu bulunduğu davada 4. kez hakim karşısına çıktı. Sadece 3 avukatın savunma yapmasını isteyen mahkeme heyeti, Güven'in tutukluluk halinin devamanına karar vererek bir sonraki duruşmayı 25 Ocak'a erteledi.

25 yıldan 46,5 yıla kadar hapis istenen ve Abdullah Öcalan'a uygulanan tecridin kaldırılması için başlattığı süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eyleminin 49'uncu gününde olan Leyla Güven, tutuklu yargılandığı yargılandığı davanın 4'üncü duruşması Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma kamuoyunda 'KCK ana davası' olarak bilinen, 154 Kürt siyasetçinin yargılandığı salonda yapılırken çok sayıda avukatın hazır bulunduğu duruşmaya Leyla Güven katılmadı.

Mahkemeden savunmaya 3 avukat sınırı

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, mahkeme heyeti, duruşmada sadece 3 avukatın savunma yapmasını istedi. Mahkemenin avukat kısıtlamasına itiraz eden Güven'in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, bunun savunma hakkının ihlali olduğunu söyleyerek, karardan vazgeçilmesini istedi. Baydemir'in itirazı reddedildi.

"Hukuksuzluğa son verilmeli"

Avukat Reyhan Yalçındağ, Güven'in hukuki değil siyasi nedenlerle tutuklandığını söyledi. AİHM'in Demirtaş kararını hatırlatan Yalçındağ, “AİHS’nin 18. Maddenin ihlali Demirtaş da olduğu gibi Leyla Güven açısından da geçerli. Güven’in davasını AİHM'e taşıma hazırlığındayız” diyerek, müvekkili açısından bir hukuk katliamı yaşandığını, bu hukuksuzluğa son verilmesini istedi.

"Talihsiz bir durumla karşı karşıyayız"

Avukat Cemille Turhallı Balsak ise müvekkili ile iki gün önce görüştüklerini belirterek, görüşmede Leyla Güven'in tahliye talebi olmadığını mahkemeye iletilmesini istediğini belirtti.

Balsak, mahkeme başkanının ve duruşma salonun değişmesine tepki gösterdi. Bu salonda 2009 yılında 154 Kürt siyasetçinin yargılandığını belirten Balsak, “KCK Ana davasının görüldüğü duruşma salonunda bu davanın görülmesi bizim için talihsiz bir durum. Talihsiz bir durumla karşı karşıyayız. Umarım bu durum değişir” dedi.

Mahkeme heyeti, Leyla Güven’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 25 Ocak'a erteledi.

Duruşmayı HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yanı sıra, çok sayısıda HDP milletvekilli ve HDP yöneticileri takip etti.