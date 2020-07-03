Leyla Aydemir cinayetinde tutuklu yargılanan amca: O benim ciğerim, nasıl yaparım?

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cinayetinde 1'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Leyla'nın tutuklu amcası Yusuf Aydemir "O benim ciğerim, nasıl böyle bir şey yaparım?" dedi.

Leyla Aydemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde, 15 Haziran 2018 tarihinde kayboldu. Tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisinde cansız bedeni bulundu. Küçük kızın babası Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir (33), 18 Temmuz günü 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mehmet Ali Aydemir'in de aralarında olduğu 7 sanık hakkında 'Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'İştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası istemiyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

Davanın 20 Eylül 2019 günü görülen ilk duruşmasında, baba Nihat Aydemir sanıklardan şikayetçi olmadı. Anne Şükran Aydemir ise şikayetçi oldu. Mahkeme heyeti, Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir'i 'suçu işlediğine yönelik somut deliller bulunduğu ve dinlenilmeyen tanıklar üzerinde baskı kurma ihtimali olduğu' gerekçesiyle tutukladı. 19 Aralık 2019 günü, dosya üzerinden yapılan tutukluluk değerlendirmesinde ise Mehmet Ali Aydemir, 'mevcut delil durumu ile tutuklulukta geçen süre ve dosyanın geldiği aşama' dikkate alınarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Müebbet istendi

Davada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını celse arasında mahkeme heyetine sundu. Cumhuriyet savcısı, tutuklu yargılanan amca Yusuf Aydemir (43) ile akrabaları Mehmet Ali Aydemir (33) ve köylüleri Besim Dursun'un (48) 'fikir ve eylem birliği içerisinde Leyla'yı öldürdüklerinin anlaşıldığını' belirterek, ağırlaştırılmış müebbet ile 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Tutuksuz sanıklar Mehmet Ali Aydemir'in ablası Ayşe Artam (38) ve eniştesi Yıldırım Artam (41) hakkında 'Cinayete ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna yardım' suçundan 29 yıl 4'er aya kadar hapis cezası talep eden savcı, amca Musa Aydemir (29) ile Besim Dursun'un eşi Hatun Dursun'un (56) ise beraat ettirilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanıklar Mehmet Ali Aydemir, Besim Dursun, Ayşe Artam ve Yıldırım Artam'ın, hükümle birlikte tutuklanmalarına karar verilmesini de talep etti. 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Aydemir cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar ve avukatlar ise duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada, Leyla'nın ailesinin avukatı, davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ağrı Barosu avukatları sanıkların tümümün cezalandırılması ile tutuklanmasını talep etti.