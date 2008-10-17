Lewis önde





Lewis Hamilton, Çin Grand Prix'si ilk serbest antrenmanda, şampiyonluk için çekiştiği Felipe Massa'nın önünde en iyi zamanı yaptı. İlgili Haberler





Hamilton, Şangay'da koşulan ilk serbest antrenmanda 1:35.630 ile en hızlı pilot oldu.



Vodafone McLaren Mercedes pilotu, şampiyonluk için çekiştiği Ferrari pilotu Felipe Massa'yı 0.4 saniye farkla geride bıraktı.



Son iki yarışa şampiyonluk iddiası ile giren üçüncü isim Robert Kubica ilk antrenmanda beşinci sırayı aldı.



En iyi tur zamanı Hamilton'dan 0.9 saniye yavaş olan BMW Sauber sürücüsü, Kimi Raikkonen ve Heikki Kovalainen'in gerisinde kaldı.



Son iki yarışın galibi Fernando Alonso'nun altıncı iyi zamanı yaptığı ilk serbest antrenman, birkaç spin dışında olaysız geçti.



Birinci antrenman sonuçları



1 L. Hamilton McLaren 1:35.630

2 F. Massa Ferrari 1:36.020

3 K. Raikkonen Ferrari 1:36.052

4 H. Kovalainen McLaren 1:36.103

5 R. Kubica BMW 1:36.507

6 F. Alonso Renault 1:36.661

7 N. Heidfeld BMW 1:37.040

8 S. Bourdais Toro Rosso 1:37.070

9 N. Piquet jr. Renault 1:37.180

10 S. Vettel Toro Rosso 1:37.278

11 M. Webber Red Bull 1:37.491

12 J. Button Honda 1:37.619

13 K. Nakajima Williams 1:37.630

14 D. Coulthard Red Bull 1:37.638

15 N. Rosberg Williams 1:37.638

16 T. Glock Toyota 1:37.664

17 R. Barrichello Honda 1:37.827

18 J. Trulli Toyota 1:38.219

19 A. Sutil Force India F1 1:38.285

20 G. Fisichella Force India F1 1:38.479





