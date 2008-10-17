Lewis önde

Lewis Hamilton, Çin Grand Prix'si ilk serbest antrenmanda, şampiyonluk için çekiştiği Felipe Massa'nın önünde en iyi zamanı yaptı. İlgili Haberler
Hamilton, Şangay'da koşulan ilk serbest antrenmanda 1:35.630 ile en hızlı pilot oldu.
Vodafone McLaren Mercedes pilotu, şampiyonluk için çekiştiği Ferrari pilotu Felipe Massa'yı 0.4 saniye farkla geride bıraktı.
Son iki yarışa şampiyonluk iddiası ile giren üçüncü isim Robert Kubica ilk antrenmanda beşinci sırayı aldı.
En iyi tur zamanı Hamilton'dan 0.9 saniye yavaş olan BMW Sauber sürücüsü, Kimi Raikkonen ve Heikki Kovalainen'in gerisinde kaldı.
Son iki yarışın galibi Fernando Alonso'nun altıncı iyi zamanı yaptığı ilk serbest antrenman, birkaç spin dışında olaysız geçti.
Birinci antrenman sonuçları
1 L. Hamilton McLaren 1:35.630
2 F. Massa Ferrari 1:36.020
3 K. Raikkonen Ferrari 1:36.052
4 H. Kovalainen McLaren 1:36.103
5 R. Kubica BMW 1:36.507
6 F. Alonso Renault 1:36.661
7 N. Heidfeld BMW 1:37.040
8 S. Bourdais Toro Rosso 1:37.070
9 N. Piquet jr. Renault 1:37.180
10 S. Vettel Toro Rosso 1:37.278
11 M. Webber Red Bull 1:37.491
12 J. Button Honda 1:37.619
13 K. Nakajima Williams 1:37.630
14 D. Coulthard Red Bull 1:37.638
15 N. Rosberg Williams 1:37.638
16 T. Glock Toyota 1:37.664
17 R. Barrichello Honda 1:37.827
18 J. Trulli Toyota 1:38.219
19 A. Sutil Force India F1 1:38.285
20 G. Fisichella Force India F1 1:38.479