Lewis Hamilton ve Mercedes anlaşmaya vardı; Britanyalı pilot yeni sezonda yine Gümüş Oklar için yarışacak

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7 Formula 1 dünya şampiyonluğu bulunan Britanyalı pilot Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas ile bir senelik yeni anlaşmaya vardı.

Takım ve Britanyalı pilot, sezon sonuna kadar anlaşma müzakeresi yapmayıp "şampiyonluğa odaklanma" kararı almıştı. Sezon sonunda Lewis Hamilton Koronavirüs'e yakalanması süreci daha da uzadı.

Hamilton ve takım patronu Toto Wolff, uzayan süreci bugün noktalayarak Gümüş Oklar 2021 otomobilini tanıtmadan önce anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Britanyalı pilot, "Mercedes'ten takım arkadaşlarımla 9. sezonum için heyecanlıyım. Takımımız inanılmaz şeyler başardı ve şimdi daha da fazlasını başarmayı umuyoruz. Hem pistte, hem de pistin dışında kendimizi geliştirmek istiyoruz" dedi. Hamilton, Mercedes-AMG Petronas ile geçirdiği 8 sezonun 6'sında şampiyon oldu.

Geçen sene 7. şampiyonluğunu kazanarak Michael Schumacher'in rekorunu egale eden Hamilton, bu sezon rekoru kırmaya çalışacak. Yeni sezonda Mercedes'in ikinci pilotu yine Valtteri Bottas olacak.