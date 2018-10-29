Lewis Hamilton üst üste ikinci defa Formula 1 şampiyonu oldu

2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. yarışı Meksika Grand Prix'sinde 4. olan Lewis Hamilton, son iki ayak öncesi şampiyonluğu garantiledi. Mercedes AMG Petronas'ın Büyük Britanyalı pilotu kariyerinde 5. kez motor sporlarının en prestijli şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Hamilton kazandığı 5'inci şampiyonlukla Sebastian Vettel'i geride bırakarak aktif yarışçılar içinde en çok şampiyonluğu bulunan pilot haline geldi. Hamilton, Formula 1 tarihinde en çok şampiyonluğu bulunan pilotlar arasında da ikinci sıraya yükseldi. Sıralamanın tepesinde ise 7 Formula 1 şampiyonluğu bulunan Michael Schumacher bulunuyor.

Sezonun bitimine 2 yarış kala sıralamalar şöyle:

Pilotlar klasmanı:

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 358 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 294

3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 236

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 227

5. Max Verstappen (Hollanda): 216

Takımlar klasmanı:

1. Mercedes: 585 puan

2. Ferrari: 530

3. Red Bull: 362

4. Renault: 114

5. Haas: 84