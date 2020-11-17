Lewis Hamilton: Sadece şampiyon olmanın bir anlamı yok, platformunuzu değişim için kullanmalısınız

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Pazar günü İstanbul'da elde ettiği zaferle 7. kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olarak Michael Schumacher'in rekorunu egale eden Mercedes AMG pilotu Lewis Hamilton, kazanmanın tek başına bir şey ifade etmediğini ve şampiyonların dünyada fark yaratması gerektiğine inandığını söyledi.

The Guardian'a konuşan Hamilton, "Mücadele etmek ve şampiyonluklar kazanmak çok güzel şey. Ancak anlamı ne? Eğer bir şeyleri değiştirmeye yardımcı olmuyorsan hiç bir anlamı yok" dedi

Hayatı boyunca birçok kez ırkçılığa uğradığını ifade eden Hamilton, "Ben platformumu kullanmaya karar verdim. Dışarıda zor günler geçiren ve benim yaşadıklarımı yaşayan birçok insan var" diye konuştu.

Formula 1'in tek siyah pilotu olan Hamilton, ABD'nin Minnesota kentinde George Floyd isimli siyah vatandaşın polis tarafından öldürülmesinin ardından F1'de çeşitliliğe ihtiyaç olduğunu açıkça söylemişti. Hamilton, The Guardian'a yaptığı açıklamalarda Floyd'a olanları izlemenin içinde bastırılmış birçok duyguyu uyandırdığını ifade etti.

Hamilton'ın uzun süredir parçası olduğu Mercedes takımı, F1'de daha çok azınlık mensubuna yer vermek için taahhütte bulunurken ikonik gümüş renklerini bu sezonluğuna siyahla değiştirdi. Hamilton bununla ilgili olarak, "Mercedes'in gümüşten vazgeçmesi çok büyük bir olaydı. Kendilerini sorumlu tuttukları ve 'Yeteri kadar çaba göstermedik" diyip diyalog yarattıkları için onlarla gurur duyuyorum" dedi.

Hamilton, "Irkçı olmamanız yeterli değil. Irkçılık karşıtı olmalı ve ona karşı hareketlere destek vermelisiniz" değerlendirmesinde bulundu. Hamilton sezon boyunca "Siyah Canlar Kıymetlidir" sloganını maskesinde ve kaskında taşıdı.